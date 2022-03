Nach Rezept

Sternekoch Stéphan Bernhard aus Baden-Baden bringt den ersten Spargel mit einfachsten Mitteln zur Geltung

Seit Anfang März begrüßt Sternekoch Stéphan Bernhard seine Gäste am neuen Standort seines Restaurants „Le Jardin de France“ direkt an der Lichtentaler Allee. Sein neuestes Rezept stellt den Spargel in den Mittelpunkt.