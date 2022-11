Sparschwein wartet im Baden-Badener „Amadeus“ auf Spenden

Mit einem kugelrunden Schwein und dem „King of Rock’n’Roll“ Spenden sammeln zugunsten von „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“: Das ist beim Restaurant „Amadeus“ in Baden-Baden schon Tradition.

Eigentlich hätte Andy King im vergangenen Frühjahr wieder für den guten Zweck im Restaurant Amadeus auftreten sollen. Doch der Gute-Laune-Garant musste den Abend zugunsten von „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ absagen: Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Elvis-Interpret keine Konzerte geben. Trotzdem gibt es auch in diesem Jahr gute Nachrichten aus dem „Amadeus“.

„Amadeus“-Chefin Tatjana Hilger unterstützt die BT-Aktion seit mehr als einem Jahrzehnt – und lässt sich das auch in diesem Jahr nicht nehmen. Obwohl das traditionelle Benefizkonzert nicht stattfinden konnte, übergab Hilger jetzt gemeinsam mit Sonja Merkle und Sibylle Droll von der BW-Bank einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro – eine Hälfte kommt vom „Amadeus“, die andere Hälfte von der Bank.

Denjenigen helfen, denen es besonders schlecht geht

Gerade in diesem Jahr, in dem viele Menschen mit der steigenden Inflation und den hohen Energiepreisen zu kämpfen haben, wolle man denjenigen helfen, denen es besonders schlecht geht – und zwar direkt vor Ort, betonte Sonja Merkle.

In Baden-Baden sieht man oft nur die schöne Fassade. Aber es gibt auch hier Menschen, die angewiesen sind auf jeden Euro. Sonja Merkle, BW-Bank

„In Baden-Baden sieht man oft nur die schöne Fassade. Aber es gibt auch hier Menschen, die angewiesen sind auf jeden Euro“, machte sie klar. Dem schloss sich Tatjana Hilger an. „Auch in Baden-Baden gibt es viele arme Menschen“, weiß die „Amadeus“-Chefin.

Sie will deshalb andere dazu motivieren, ebenfalls einen kleinen Beitrag für das Miteinander in der Stadt zu leisten und bedürftige Baden-Badener zu unterstützen. Ab sofort steht im Restaurant ein drolliges, selbst gebasteltes Spendenschwein auf der Theke: Bis Weihnachten können die Gäste dort Spenden zugunsten von „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ einwerfen. Auch bei der Weinverkostung am 24. November in ihrem Restaurant will Hilger das Schweinchen herumreichen und Spenden sammeln.

Jeder gespendete Euro kommt an

Die BT-Aktion sorgt seit mehr als 60 Jahren dafür, dass Baden-Badener in Not Weihnachtsfreude erleben. Das Besondere: Von den Spenden werden keinerlei Personal- und Verwaltungskosten abgezogen, diese übernimmt der Verlag Badisches Tagblatt. Spender können sich sicher sein, dass jeder gespendete Euro bei den Bedürftigen ankommt.

Elvis-Fans müssen übrigens nicht mehr allzu lange warten: Das abgesagte Konzert soll auf jeden Fall nachgeholt werden. Im März 2023 will der „King“ wieder das „Amadeus“ rocken – dann als Auftakt für die BT-Aktion im kommenden Jahr und zur Freude seiner vielen treuen Fans.