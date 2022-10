Kindergärten in Baden-Baden und Umgebung sind in Sorge. Das Förderprogramm „Sprach-Kitas“ steht vor dem Aus. Damit ginge auch Personal verloren.

„Wut und Enttäuschung“: Damit fasst Natalie Keller die Stimmung im Kreis ihrer Kolleginnen landauf, landab zusammen. Keller ist Sprach-Fachkraft am Evangelischen Kindergarten Pezzettino in der Oberen Breite. Ihre Stelle wird über das Bundesförderprogramm „Sprach-Kitas“ finanziert. Doch diesem droht nun das Aus.

Für Kindergartenleiter Tim Albrecht völlig unverständlich: Rund 80 Prozent seiner Schützlinge haben Migrationshintergrund. Insgesamt 70 Kinder werden in der Einrichtung betreut und profitierten von der Sprachförderung. „Wir haben viele Ziele formuliert. Sollte das Förderprogramm gestrichen werden, würden wir nicht nur eine zusätzliche Fachkraft verlieren. Wir müssten auch unsere Ideen aus der Agenda streichen“, so Albrecht.

Wie sehr die Kinder „ihre“ Sprachförderkraft mögen, zeigt der Besuch Kellers in einer der Kita-Gruppen. Keller baut ihr Kamishibai auf – ein japanisches Erzähltheater – und sofort versammeln sich die Jungen und Mädchen im Halbkreis, lauschen der Geschichte von der „Raupe Nimmersatt“ und tragen selbst zum Fortgang der Erzählung bei. „Viel Wurst würde ich essen“, sagt ein junger Zuhörer.

CDU-Bundestagsabgeordneter Kai Whittaker setzt sich für Sprach-Kitas ein

„Alle Kinder erhalten diese alltagssprachliche Bildung“, betont Keller. Es wäre höchst bedauerlich, dieses „wunderbare Angebot“ auslaufen zu lassen. „Sprache muss Spaß machen. Und Sprache ist Beziehungsarbeit.“ Erst wenn ein Bezug zu den Kindern aufgebaut sei, Vertrauen entstanden ist, „kann ich mit den Kindern ins Gespräch kommen“, erklärt Keller, die wohl für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen an den „Sprach-Kitas“ in Mittelbaden spricht.

Einer, der sich für den Erhalt des Förderprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“ einsetzen möchte, ist CDU-Bundestagsabgeordneter Kai Whittaker. „14 Kindertageseinrichtungen in Mittelbaden haben bislang von dem sehr erfolgreichen Bundesförderprogramm profitiert“, sagt er. „Aufgelegt wurde das Förderprogramm 2011 im Nachgang des ersten Pisa-Schocks“, erinnert er beim Vor-Ort-Termin im Kindergarten Pezzettino. Erst vor wenigen Tagen wurden in einer neuen Untersuchung erneut die schlechten Leistungen der Grundschulkinder unter anderem im Sprachverständnis beleuchtet.

„Ich hoffe, dass in Berlin noch eine Lösung zur Fortführung dieses wichtigen Programms gefunden wird“, sieht er den Bedarf und gibt den Ball an die Ampelkoalition weiter. Die habe die Mittel – rund 250 Millionen Euro für zwei Jahre – nicht im Haushalt bereitgestellt, sondern wolle die Programmverantwortung gerne an die Länder weiterreichen.

Von einer Zersplitterung in 16 unterschiedliche Länder-Programme hält Whittaker wenig. Und auch die rund 250.000 Unterzeichner einer Petition wollen die Sprach-Kitas in bewährter Form fortsetzen. „Die entscheidenden Beratungen sind Anfang November“, weiß Whittaker, der davon ausgeht, dass das Programm in der bisherigen Trägerschaft zumindest noch bis zum Schuljahresende fortgeführt wird.

Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung würde zunehmen

Doch das ist keine Perspektive für Natalie Keller und andere Sprach-Fachkräfte. „Viele haben bereits gekündigt“, sagt sie. Pezzettino-Leiter Albrecht bestätigt: „Die Unsicherheit ist zu groß.“ Seine Befürchtung: Der ohnehin schon eklatante Fachkräftemangel im Kinderbetreuungsbereich werde noch weiter zunehmen, wenn die zusätzlichen Kräfte gestrichen und die Betreuungsschlüssel weiter aufgeweicht würden.

Auch Kerstin Stopp betont die Wichtigkeit der Sprach-Kitas: „Das wirkt in die Familien. Das ist Integrations- und letztlich auch Friedensarbeit“, sagt die Beauftragte für Kindergärten in Baden-Baden im Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt. In Baden-Baden wären die Kitas Pezzettino, Scherer Kinder- und Familienzentrum, Altstadt und Briegelacker von der Streichung betroffen.

In Bühl haben vergangene Woche rund 90 Kita-Kinder und Erzieherinnen bei einer öffentlichen Veranstaltung auf die drohende Streichung der Sprach-Förderung hingewiesen. Alle gemeinsam hoffen nun auf eine politische Lösung im Sinne der Kinder und Familien. Und Pezzettino-Kind Sarah hofft darauf, dass Natalie Keller bald die nächste Geschichte mit in die Gruppe bringt. Die darf sich Sarah aussuchen. Versprochen.