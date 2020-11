Die Bambi-Verleihung macht Pause, aber die im Jahr 2001 gegründete Stiftung Tribute to Bambi fördert weiterhin Projekte für Kinder in Not. Geld geht unter anderem nach Rastatt und Karlsruhe.

Die Gala mit der Verleihung des begehrten Medienpreises Bambi fällt in diesem Jahr aus, aber die im Jahr 2001 gegründete Stiftung Tribute to Bambi hilft dennoch weiterhin Kindern in Not. Sie fördert entsprechende Projekte und macht auf Missstände aufmerksam - auch in Zeiten des derzeitigen Corona-Teillockdowns.

Davon profitieren unter anderem Projekte in der Region wie die Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel in Karlsruhe und die Kindergruppe Schwalbennest in Rastatt. Deren Eltern sind alkohol- oder drogenabhängig.

Die Stiftung Hänsel + Gretel will Kinder vor Gewalt und Missbrauch schützen. Tribute to Bambi fördert fünf so genannte „Starke Kinder Kisten“. Mit dem Projekt will die Stiftung mehrere Tausend Kinder und ihre Eltern sowie Kindergärten und Kita-Fachkräfte besser auf Herausforderungen des Alltags und seine Gefahren vorbereiten.

Für die Kindergruppe Schwalbennest in Rastatt übernimmt die Bambi-Stiftung anteilige Kosten für den Fahrdienst zum Schwalbennest und die Miete des Gruppenraums sowie die Kosten für die Therapeuten für ein weiteres Jahr.

Party mit Stars im Kurhaus Baden-Baden

Im vergangenen Jahr feierte Tribute to Bambi am Vorabend der Verleihung des Medienpreises Bambi im Festspielhaus eine große Party in Baden-Baden. Unter den 600 Gästen im Kurhaus waren unter anderem die Musikstars Max Giesinger und Peter Maffay.

Zahlreiche Prominente wie die Sänger Nico Santos oder Mike Singer und Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützen auch die aktuelle Kampagne Bambi hilft Kindern. Sänger Sasha hat für die Kampagne seinen Song „Lichterketten“ in einer Acoustic-Version aufgenommen.