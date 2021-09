Das ist kaum einzuschätzen. Neben den Befürwortern einer Fußgängerzone gibt es auch massive Kritiker. Sie fordern, die Durchlässigkeit für den Verkehr in diesem Bereich weiterhin zu gewährleisten. Zuletzt vermittelte die Debatte den Eindruck, als habe die Frage nach der künftigen Verkehrsführung auf der Brücke und in der Kreuzstraße die Stadt entzweit. Einer, der sich offensiv gegen die reine Fußgängerzone ausspricht und diese Position mit Plakaten an seinen Geschäften zum Ausdruck bringt, ist der örtliche Einzelhandelsunternehmer Franz Bernhard Wagener. Er betreibt mit der Wagener Galerie sowie dem Modehauses Wagener die größten Geschäfte in der Stadt. Wagener vertritt die Auffassung, dass Kunden mit dem Auto möglichst nahe an Geschäfte kommen müssten. Das sehen auch einige Hoteliers so. Damit hat Wagener aber auch Kritiker auf den Plan gerufen. So wirft ihm Sahmeran Tugal, Inhaberin der Jolie de Laine GmbH und Ehefrau von Bürgerinitiative-Sprecher Jörg Grütz, etwa vor, ausschließlich eigene Interesse zu verfolgen.