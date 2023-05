Die so genannten Sendeabwicklung auf der Südschiene der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten soll künftig im Funkhaus des Südwestrundfunks in Baden-Baden technisch erfolgen.

Der Südwestrundfunk (SWR) und der Hessische Rundfunk (hr) kooperieren bei der so genannten Sendeabwicklung. Künftig wird aus dem Funkhaus in Baden-Baden auch das hr Fernsehen technisch abgewickelt, teilt der SWR mit.

Mit dem Bündeln der Kräfte würden Ressourcen frei, wird dazu Kai Gniffke zitiert, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender. Aus Baden-Baden laufe bereits die Sendeabwicklung für das SWR-Fernsehen, für das Fernsehen des Saarländischen Rundfunks (SR) und den ARD-Bildungskanal ARD alpha. Im Herbst soll auch die Abwicklung des BR-Fernsehens aus Baden-Baden erfolgen.

ARD setzt auf Arbeitsteilung

Die Neuaufstellung der Sendeabwicklung unter Federführung des SWR sei Teil der ARD-Strukturreform. Sie sieht Arbeitsteilung und Bündelung von Kompetenzen vor, auch um Betriebskosten im Bereich der technischen Infrastruktur zu senken. In der Sendeabwicklung entstehe so die gemeinsame „Südschiene“, die alle ARD-Sender in Süddeutschland bündele.

Die rein softwarebasierten Sendestraßen für die einzelnen Fernsehprogramme werden in Baden-Baden im Playout-Center ausgespielt, das in einem 24-Stunden-Betrieb sieben Tage die Woche arbeitet. Somit dürfte sich diese Entscheidung nicht in einem Mehr an Arbeitsplätzen am Standort Baden-Baden auswirken.

Die Technik, heißt es in einer Mitteilung des SWR, sei für die erweiterte Sendeabwicklung in einer intensiven halbjährigen Umsetzungsphase aufgerüstet worden.

Am Standort Baden-Baden herrscht zuletzt in der Belegschaft helle Aufregung wegen anstehender Einschnitte. So wurde unter anderem bekannt, dass das im TV-Studio in Baden-Baden produzierte Ratgeber-Magazin „ARD-Buffet“ Ende 2024 eingestellt werden soll. Die Schwester-Sendung „Kaffee oder Tee“ soll dagegen beibehalten werden, heißt es aus der Unternehmenskommunikation des Senders in Stuttgart.

Darüber hinaus wird die Talk-Show „ Nachtcafé“ aus dem Alten E-Werk in Baden-Baden nach Mainz verlegt. Möglicherweise stehen noch mehr Formate aus Baden-Baden auf der Kippe. Der Sender will sich dazu konkret äußern, wenn Entscheidungen getroffen wurden.

Sparkurs trifft alle ARD-Sender

Vom Sparkurs sind alle Landessender der ARD betroffen. „„Nicht jeder macht künftig alles, sondern die Landesrundfunkanstalten kooperieren dort, wo es Qualität und Effizienz hebt“, wird der Intendant weiter zitiert. Der SWR ist hinter dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) der zweitgrößte Landessender.

In Baden-Baden steht zudem die Inbetriebnahme des neuen Medienzentrums bevor. Es sollte eigentlich schon in Betrieb sein, doch der Startschuss verzögerte sich.