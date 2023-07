Am Standort Baden-Baden

SWR produziert „Die Fallers“ noch bis mindestens Ende 2026

Der SWR steht auch in Baden-Baden unter Spardruck. Ein Szenario wie die Aufgabe der Bewegtbildproduktion am Standort ist offensichtlich vorerst abgewendet. Die TV-Serie „Die Fallers“ soll zunächst weiter in Eigenregie produziert werden.