Tony Marshall covert mit seinen Söhnen ein Lied von Cat Stevens

Der „Stimmungsmacher der Nation“ stimmt in einem neuen Musikvideo nachdenkliche Töne an. „Keiner ahnt, wie’s mir geht“, singt der 84-Jährige. Zusammen mit seinen Söhnen hat er ein Lied von Cat Stevens gecovert. Viele Fans haben Tränen in den Augen.

Stimmung, Heiterkeit und Fröhlichsein - das verbinden viele Menschen mit Tony Marshall. In einem gerade veröffentlichten Musikvideo stimmt der „Fröhlichmacher der Nation“ dagegen sehr nachdenkliche Töne an.

Mit seinen beiden Söhnen singt der 84-Jährige ganz offen auch vom möglichen Abschiednehmen – in einer deutschen Version des Cat-Stevens-Hits „Father and Son“.

Den Song über den Generationenkonflikt hat die Hippie-Ikone Cat Stevens – inzwischen nennt er sich Yusuf Islam – auf seinem Album „Tea for the Tillerman“ im Jahr 1970 veröffentlicht. Den deutschen Text für die Marshall-Version „Father & Sons“ schrieb dessen ältester Sohn Marc für die CD „Der letzte Traum“. Die veröffentlichte Tony Marshall im Herbst des vergangenen Jahres.

Emotionaler Liedtext

Die Textzeilen, die sein Vater Tony nun im Video mit seinen Söhnen anstimmt, sind auf das Leben des Sängers abgestimmt – und berühren tief. „Ich sitz’ hier mit Euch, weiß, es geht nicht mehr so lang“, ertönt die Stimme des einzigen lebenden Baden-Badener Ehrenbürgers.

Der sitzt bei spärlicher Beleuchtung mit Lederjacke und Hut an einem runden Tisch. „Keiner ahnt, wie’s mir geht, denk ich an morgen, weiß ich, dass ich vielleicht nicht mehr lang mit euch lachen kann“, heißt es weiter.

Später kommen die beiden Söhne Marc und Pascal hinzu. Den schönen Dingen des Lebens war der Papa nie abgeneigt. Im Video genießt er ein Glas Rotwein und zündet sich genussvoll eine Zigarre an. So wie in seinen besten Jahren. Da war Tony mit solchen Fotos in der Boulevardpresse präsent. Am Ende des Films ist er sogar ohne ein Toupet zu sehen, das ihn Jahrzehnte begleitete.

Sänger leidet an Nervenkrankheit

Doch das Leben des Entertainers besteht nicht nur aus „ho-ja-ho-ja-ho“ und „japadappadu“, wie es etwa in seinem Hit „Schöne Maid“ ertönt. Im Jahr 2012 wurde bekannt, dass er an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, leidet. Durch die Erkrankung treten von Zeit zu Zeit Lähmungserscheinungen auf.

2019 erholte er sich von einem Schlaganfall und einem Nierenversagen. Seitdem muss er mehrmals in der Woche zur Dialyse. Erst im vergangenen Jahr hat Marshall eine schwere Corona-Infektion überstanden.

Stationen einer Karriere Hoher Bekanntheitsgrad: In den 70er und 80er Jahren kennt in Deutschland so gut wie jeder Tony Marshall. Laut einer Umfrage liegt sein Bekanntheitsgrad bei 98 Prozent. Davon kann mancher Politiker nur träumen. Nach wie vor genießt der gebürtige Baden-Badener hohe Popularität. In den USA wird er im Jahr 1986 zum beliebtesten deutschsprachigen Künstler gewählt. Bora Bora und Baden-Baden: Tony Marshall ist der einzige lebende Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden. Diese Auszeichnung wurde ihm kurz vor seinem 80. Geburtstag am 22. Januar 2018 zuteil. Kurz nach seinem 70. Geburtstag am 1. Februar 2008 hatte ihn bereits die Südsee-Insel Bora Bora zum Ehrenbürger ernannt. Sein Lied auf den Inselstaat zählt zu den Marshall-Klassikern. „Lass das mal den Tony machen“: Das ist nicht nur ein Song von Tony Marshall. Unter diesem Titel hatte er auch eine eigene TV-Show. Die Premiere am 2. September 1982 verfolgten 14 Millionen Zuschauer am Bildschirm. Auf dem Höhepunkt seiner TV-Präsenz ist er im Jahr 1995: Tony präsentiert eigene Shows in der ARD und im ZDF. Die Marshall-Stiftung: Seit dem Jahr 1999 engagiert sich der Sänger mit der Tony-Marshall-Stiftung für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung. Sie fördert zum einen die Entwicklung neuer Wohn- sowie Beschäftigungsformen und investiert in die Errichtung und Ausstattung von Einrichtungen der Behindertenhilfe. kam

Am vergangenen Freitag musste er kurzfristig ein geplantes Konzert mit seinen beiden Söhnen im Theater Baden-Baden absagen. Ein vorsorglich bei den Beteiligten durchgeführter Corona-Test war bei dem 84-Jährigen positiv. Allerdings habe er keine Symptome, hieß es von seinem Management.

Kurzfristige Konzertabsage

Dem Auftritt mit seinen Söhnen unter dem Motto „Der letzte Traum – ein Sängerleben“ im Theater seiner Heimatstadt hatte der Sänger regelrecht entgegengefiebert. Alles war bis ins Detail geplant – darunter das Video.

Corona machte aber den Marshalls einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert platzte, das Video wurde dennoch veröffentlicht. Der ausgefallene Termin im Theater soll nun am 6. Mai nachgeholt werden. Am 21. Mai ist außerdem ein Zusatzkonzert geplant.

Externer Inhalt von Youtube

So, wie sich Tony Marshall und seine Söhne im Video zeigen, so wird auch das Bühnenbild für die Abende im Theater im Theater werden: schlicht und ohne große Show. Gedreht wurde im Kurhaus in Baden-Baden. Für Tony Marshall ein Ort, der Erinnerungen weckt: Im Bénazetsaal nahm die Karriere des Sängers vor fast genau 51 Jahren richtig Fahrt auf.

Video berührt Fans des Entertainers

Bei den Fans verfehlt das Video seine Wirkung offensichtlich nicht. Kommentare auf dem Kanal Youtube fallen sehr emotional aus. „Gänsehaut und Tränen in den Augen“, lautet eine Reaktion. „Absolut berührend“ und „Ein Lied, das unter die Haut geht“, heißt es dort. „Ein Song, der traurig macht und zugleich Hoffnung“, ist ebenfalls zu lesen.

Der Kommentar spielt damit auf eine Botschaft des Videos an: Halt findet der Star auch in schweren Zeiten vor allem in seiner Familie. „Wir sind hier voll Dankbarkeit, um den Moment zu genießen“, singt das Trio.

Wenn es um das mögliche Ende der Karriere ging, hat Tony Marshall in der Vergangenheit immer eines betont: Einen wie auch immer gearteten Ruhestand könne er sich eigentlich nicht vorstellen. In einem Interview mit dieser Zeitung formulierte er das einmal so: „Auf der Bühne soll mich der Blitz treffen. Das wäre der schönste Abgang, den ich mir vorstellen kann.“