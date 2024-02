Die Baden-Badenerin Susanne Cronauer traut beim Morgenspaziergang mit ihrem Hund in der Solmsstraße ihren Augen nicht. Die Straße, die quer durch den Baden-Badener Kurpark führt und ein beliebter Schleichweg für Autofahrer ist, sollte eigentlich wegen der derzeitigen Krötenwanderung von 19 bis 9 Uhr gesperrt sein. Doch eine der beiden Schranken, die vor dem Schloss Solms, ist offen. Und auf dem Asphalt liegen tote Tiere.

Neue Schranke in Baden-Baden steht erst seit Oktober 2023

Ursprünglich war die Durchfahrt in der Solmsstraße nur durch eine Schranke an der Denglerklinik gesperrt gewesen. Das führte dazu, dass viele Autofahrer ihr Glück aus der anderen Richtung probierten, dann an der Klinik wendeten und zurückfuhren, was zu Zeiten der Krötenwanderung für viele Tiere tödlich endete. Im Oktober vergangenen Jahres wurde deshalb in Höhe Schloss Solms eine zweite Schranke installiert, um die Autofahrer komplett auszusperren.

Gestern waren es fünf überfahrene Kröten, heute drei Salamander. Susanne Cronauer

Spaziergängerin an der Solmsstraße

„Diese Schranke wurde jetzt aktiviert und war auch tatsächlich mal eine Nacht geschlossen“, schreibt Susanne Cronauer am Dienstag in einer E-Mail an die BNN. „Seitdem ist sie aber in Vergessenheit geraten und leuchtet nun, da aktiviert, in einladendem Grün, mit dem Ergebnis, dass noch mehr Autos in die Solmstrasse einfahren, die dann bei der Denglerklinik wieder wenden und zurückfahren müssen“, hat sie beobachtet. „Gestern habe ich auf der kurzen Strecke, die ich morgens mit dem Hund gehe, schon fünf überfahrene Kröten gesehen, heute waren es drei Salamander im leuchtenden Hochzeitskleid.“

Dabei würde die neue Schranke „durchaus Sinn machen, wenn man sie nutzt“, stellt die Leserin fest. Das findet auch Simone Stollenmaier von der städtischen Forstverwaltung. „Die Schranke hat leider einen Defekt“, sagt sie auf Nachfrage der Redaktion. Deshalb habe sie sich zuletzt nicht, wie eigentlich vorgesehen, immer um 19 Uhr abgesenkt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung versuchten am Dienstag, die Anlage zu reparieren. Gegen 14 Uhr hieß es dann aus dem Rathaus, dass die Schranke repariert sei. Am Dienstagabend sollte sie wieder normal schließen.

Die Teiche sind bedeutende Laichgewässer für Grasfrösche, Erdkröten, Molche und Feuersalamander. Stadtverwaltung Baden-Baden

über die Teiche an der Solmsstraße.

In der Solmsstraße sei seit Jahren eine starke Amphibienwanderung festzustellen, hatte die Stadtverwaltung im Herbst mitgeteilt. „Die Teiche in der Parkanlage an der Solmsstraße zwischen der Klinik Dr. Dengler und dem Schloss Solms sind sehr bedeutende Laichgewässer für Grasfrösche, Erdkröten, Molche und Feuersalamander. Um zu den beiden Teichen und den Kaskaden zu gelangen, müssen die Tiere dort die Straße überqueren.“

Amphibien wandern nachts und machen sich in der Dämmerung auf den Weg. Zu ihrem Schutz wird deshalb die Solmsstraße während der Wanderzeit im Frühjahr ab 19 Uhr (statt ab 21 Uhr) gesperrt. Freiwillige Helfer des BUND sammeln die Tiere von der Straße und bringen sie sicher ins Laichgewässer.