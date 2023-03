Unbekannte brechen in Wohnhaus in Baden-Baden-Sandweier ein

Einbrecher sind zwischen Dienstag- und Mittwochabend in eine Wohnung in Baden-Baden-Sandweier eingedrungen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob sie dabei etwas stahlen.

Bislang unbekannte Einbrecher haben am zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 21.30 Uhr das Badfenster einer Wohnung in der Oberfeldstraße in Baden-Baden-Sandweier aufgehebelt und sich so Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Die Polizei teilte mit, dass die Eindringlinge im Inneren mehrere Zimmer und Schränke durchwühlten. Auf welches Diebesgut sie es abgesehen hatten und sie überhaupt etwas stahlen, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen können sich unter der Rufnummer (0 72 21) 68 00 bei der Polizei melden.