Unbekannter legt in Baden-Badener Gartenanlage „Im Eichelgarten“ Feuer

Ein bislang Unbekannter soll am Donnerstag in der Gartenanlage „Im Eichelgarten“ in Baden-Baden eine Gartenlaube in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr die Flammen gegen 23.15 Uhr löschen. Den Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 entgegen.