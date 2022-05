Die Heimreise aus Baden-Baden trat Detlef Gaschke mit einem Scheck und als frisch gebackener Millionär an. Wie er das geschafft hat? Beim Roulette im berühmten Spielcasino räumte er den Betrag nicht ab.

Den Tag in Baden-Baden wird Detlef Gaschke sein Leben lang wohl nie mehr vergessen. Der Mann aus Brandenburg trat nach einem turbulenten Wochenende die Heimreise aus der Bäderstadt mit einem Scheck als frisch gebackener Millionär an. Wie hat er das nur geschafft?

Im weltberühmten Spiel-Casino räumte er diesen Betrag jedenfalls weder beim Roulette noch bei einem anderen Glücksspiel ab. Glück spielte aber auch für Gaschke dennoch die entscheidende Rolle für den warmen Geldregen.

Der 61-Jährige hatte es und holte sich in der kleinsten Weltstadt Deutschlands, so der Baden-Badener Werbeslogan, den Hauptgewinn beim SKL Millionen-Event.

Per Zufallsgenerator ausgewählt

Für dieses Ereignis waren 20 Kandidatinnen und Kandidaten per Zufallsgenerator aus allen Besitzern eines SKL-Loses ausgewählt worden. Detlef Gaschke war einer davon und am Ende der Glückspilz.

Bis dahin musste er laut einer Mitteilung des Veranstalters vier Spielrunden überstehen. In jeder Runde der von Entertainer und Moderator Eric Schroth begleiteten Etappen stieg die Gewinnsumme.

Eric Schroth moderiert Spielrunden

Schroth ist gebürtige Wormser und unter anderem bekannt als Moderator von „Let’s Dance - Der Nähkästchen Talk.“ Dabei wird hinter die Kulissen der RTL-Show „Let’s Dance“ geblickt.

Laut Mitteilung hat sich der Neu-Millionär vorgenommen, bodenständig zu bleiben. Demnach will Gaschke seinem Beruf als Elektroinstallateur treu bleiben. Der bereite ihm jeden Tag viel Freude.

Nostalgie-Trip statt Weltreise

Statt einer Weltreise, die mancher mit einem Millionengewinn vielleicht unternehmen würde, plant der 61-Jährige mit seiner Lebensgefährtin eine Tour mit dem Auto nach Griechenland. Die hatte er telefonisch mit seinem Glückspaten Jörg Pilawa umgehend über den Millionen-Gewinn informiert.

Für das Paar wird die Auto-Tour nach Griechenland ein Nostalgie-Trip. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin die erste große Reise zu wiederholen, die ich 1990 nach der Wende erleben durfte“, wird der Gewinner zitiert.

Entspannung in Königs Wusterhausen

Entspannung von der Aufregung in Baden-Baden findet der Brandenburger in seinem Holzhaus und dem 300 Quadratmeter großen Garten in Königs Wusterhausen.

Königs Wusterhausen? Die Kommune mit der Abkürzung KW liegt vor den Toren von Berlin. Die Stadt zählt rund 38.000 Einwohner und ist vielleicht gerade noch Volleyball-Fans auf Anhieb ein Begriff.

Die Netzhoppers KW-Bestensee spielen in der Männer-Bundesliga. Bis zum Rückzug der Bühler Mannschaft aus der Ersten Volleyball-Liga spielte das Team auch gegen die Bisons aus der Zwetschgenstadt.