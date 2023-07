Baden-Baden bietet in diesem Jahr eine neue Stadtführung an

Stadtführungen: Die Stadtführungen starten vor der Tourist-Information in den Kurhaus-Kolonnaden (Kaiserallee 1) und finden bei jedem Wetter statt. In der Tourist-Info werden auch die Anmeldungen für die öffentlichen Führungen aufgenommen. Diese ist telefonisch unter (0 72 21) 27 52 00 sowie per E-Mail an info@baden-baden.com erreichbar.

Private Touren: Anfragen für private Gruppen nimmt die Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH entgegen (0 72 21) 27 52 81, E-Mail: sales@baden-baden.com). Bei privaten Stadtführungen gegen Pauschalen von 119 bis 135 Euro stehen zehn Sprachen für zusätzlich zehn Euro je Hinzubuchung zur Auswahl: Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Katalanisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Japanisch und Chinesisch.

Sommerprogramm: In den Sommerferien stehen neben den täglichen Best-Of-Stadtführungen folgende Angebote auf der Agenda: „Geflüster auf dem roten Teppich/ Baden-Badens schillernde Promiwelt“ am 12. August und am 9. September, Wandertouren am 17., 24., 26. und 31. August, 5. und 7. September, „Chin Chin - ein edler Tropfen schreibt Geschichte“ am 19. August, „Licht an - der Tanz beginnt“ am 26. August, „Wissensdurst und Wagemut/Auf den Spuren berühmter Frauen“ am 27. August und „Welterbe Baden-Baden/Great Spa Towns of Europe“ am 2. September. kkö