Zehn Tipps zur Nacht und zum Tag des offenen Denkmals in Baden-Baden

Ein solches üppiges Angebot wie bei der Nacht und dem Tag des offenen Denkmals wird es so schnell nicht wieder an einem Wochenende in Baden-Baden geben. Am Samstagabend locken 55 Events, am Sonntag sind es rund 70.

Die Bäderstadt hat an diesem Wochenende ein Alleinstellungsmerkmal. Zur bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals“ an diesem Sonntag, 10. September, gibt es in Baden-Baden noch eine „Nacht des offenen Denkmals“ am Samstag, 9. September, als Zugabe.

Das verdanken Einheimische und Gäste der Tatsache, dass in der mit dem Welterbe-Titel dekorierten Kommune die Denkmal-Aktionen in Baden-Württemberg schon an diesem Samstag von Bau-Ministerin Nicole Razavi (CDU) eröffnet werden.

Das Programm an beiden Tagen ist mit 55 Events in der Nacht und 70 am darauffolgenden Tag sehr üppig. Wir haben zehn Vorschläge aus dem Mammut-Programm ausgewählt. Für diese Termine ist keine Anmeldung erforderlich, sofern es nicht gesondert angegeben ist.

1. Kapelle mit vergoldeter Kuppel

Schon vor über 100 Jahren schwärmten Autoren in Reiseführern von der Stourdza-Kapelle mit ihrer vergoldeten Kuppel auf dem Michaelsberg in Baden-Baden. Die in den Jahren von 1863 bis 1866 erbaute und reich ausgeschmückte rumänisch-orthodoxe Kapelle ist das letzte Meisterwerk von Leo von Klenzes (1784-1864), Hofarchitekt von König Ludwig I. von Bayern.

Die Kapelle ist Grablege des moldauischen Fürsten Michael Stourdza und seiner Familie. Sie wird von der rumänisch-orthodoxen Gemeinde als Gotteshaus genutzt. Am Samstag führt Pfarrer Ionut Bogdan Stevarachi Interessierte durch die Immobilie – jeweils um 19.30, 20 und 20.30 Uhr. Der Rundgang ist mit 25 Minuten angesetzt.

2. Ritterburg in Baden-Baden

Baden-Baden hat nicht nur das Alte und das Neue Schloss. Oberhalb des Kurhauses, auf dem Friesenberg, steht Schloss Solms. Die neugotische Villa wurde im Jahr 1873 im Stil einer Ritterburg errichtet.

Die Immobilie war einst Sommersitz des Fürsten Georg von Solms-Braunfels. Sie wurde auch als französisches Konsulat genutzt. Inzwischen sitzen dort unter anderem Tochterfirmen der Stadt. Jeweils 45-minütige Führungen sind am Samstag um 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr. Treffpunkt ist am Torbau.

3. Hingucker leuchten nachts

Walkacts agieren mit dem Publikum auf einer Ebene. Vertreter dieser Theatergattung sind die Glowing Pumpulas. Was sie können, zeigt die Truppe am Samstag. Tagsüber, so die Ankündigung, sind es Hingucker in strahlend weißen Kostümen.

In der Dunkelheit verwandeln sich die Walkacts in leuchtende Figuren. Bei der Nacht des offenen Denkmals haben sie drei Auftritte zu je 30 Minuten. Um 21.30 Uhr starten die Glowing Pumpulas in der Lichtentaler Allee, um 22.30 Uhr auf der Fieser-Brücke und um 23.30 im Kurgarten vor dem Casino.

4. Tage als TV-Studio sind gezählt

Das Alte-E-Werk (Waldseestraße 24) diente als Kulisse für die TV-Talkshow „Menschen der Woche“ mit Frank Elstner. Noch bis zum Jahresende produziert der Südwestrundfunk dort die Talkshow „Nachtcafé“ mit Michael Steinbrecher.

Bis zum Jahr 1966 wurde das E-Werk zur Energieerzeugung genutzt. Am Samstag ist es von 19 bis 22 Uhr geöffnet.

5. Kindermusikwelt für Erwachsene

Einen spannenden Einblick in die Kindermusikwelt Toccarion können Musikbegeisterte beim Termin „Nachtmusik: Das Toccarion für Erwachsene“ am Samstag um 18 Uhr im Alten Bahnhof, dem heutigen Festspielhaus, gewinnen. An den einzigartigen Rieseninstrumenten können die Teilnehmer kreativ werden. Treffpunkt: Vorplatz Toccarion.

Für die dreistündige, kostenlose Veranstaltung ist eine Anmeldung unter info@toccarion.de oder (0 72 21) 3 01 31 85 erforderlich. Am Sonntag sind einstündige Sonderführungen durch die Kindermusikwelt und den Alten Bahnhof: um 10 und um 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter info@festspielhaus.de ist erforderlich.

Wichtige Infos zum Event Zwei Tage, 125 Events: Die „Nacht des offenen Denkmals“ ist am Samstag, 9. September, von 18 bis 24 Uhr. Am Sonntag, 10. September, folgt von 10 bis 18 Uhr der „Tag des offenen Denkmals“. Der Eintritt zu vielen Angeboten ist frei. Allerdings gibt es auch kostenpflichtige Aktionen. Die sind im Programm entsprechend gekennzeichnet. Für einige Events ist eine Anmeldung erforderlich. Info-Punkte: Als Anlaufstelle für Besucher wird auf der Reinhard-Fieser-Brücke ein Info-Punkt eingerichtet. Dort wird über das Angebot für beide Tage informiert – am Samstag von 18 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In der Tourist-Information „Zentrum’“ in den Kurhaus-Kolonnaden erhalten Interessierte ebenfalls Auskünfte, kündigt die Stadtverwaltung an: am Samstag von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Zur Nacht des offenen Denkmals gibt es zudem von 18 bis 24 Uhr eine weitere Anlaufstelle im Wandelgang der Trinkhalle. Informationen: Das Programm ist unter www.baden-baden.de/denkmaltag verfügbar. Programme liegen im Stadtgebiet an verschiedenen öffentlichen Stellen aus.

Einst wurden im Fürstenbau des Empfangsgebäudes des Alten Bahnhofs in Baden-Baden Prominente empfangen. Nach der Stilllegung der Bahnstrecke dient der typische Belle-Époque-Bau seit 25 Jahren als Foyer des Festspielhauses.

Über „Das Tor zur Welt – Der alte Bahnhof der Kurstadt Baden-Baden“ berichtet am Samstag um 20, 21 und 22.30 Uhr Martin Wenz. Treffpunkt ist der Platz vor dem Haupteingang.

6. Nachts im Obstgut Leisberg

Am Samstag ab 20 Uhr wird das Obstgut in ein „neues Licht“ getaucht. Um die Geschichte geht es bei einem Vortrag um 21 Uhr. Um 20.30 und 21.30 Uhr folgen in der unter Denkmalschutz stehenden Scheune Gedichte zum Thema Natur und Mensch.

Bei einem Nachtspaziergang um 22 Uhr können die Teilnehmer bei romantischer Beleuchtung in die Geschichte des Kulturerbes Streuobstwiese eintauchen. Auch der Kräutergarten ist geöffnet. Für den Abend wird Holzofenbrot mit Kräutern gebacken.

Am Sonntag geht das Programm im Obstgut ab 13 Uhr weiter. Um 14 Uhr ist eine Führung durch den Kräutergarten, um 15 Uhr geht es um die Geschichte der Anlage. Für Verpflegung wird gesorgt.

Ein kostenloses Obstgut-Taxi fährt am Sonntag ab 13 Uhr im 15-Minuten-Takt vom Klosterplatz in Lichtental bis zur Obstscheune. Der Eingang zum Gut ist in der Mitte der Klosterwiese am Teepavillon.

7. Monumentaler Badetempel

Von 1869 bis 1877 wurde für damalige Verhältnisse ein monumentaler Badetempel für die Kur in Baden-Baden gebaut: das Friedrichsbad. Eine jeweils 20-minütige Führung zum Thema „Das Glücksspielverbot als Anstoß für die Wiederentdeckung des Bäderwesen“ gibt Marie Schneider am Samstag um 18.30, 20 und 21.30 Uhr. Treffpunkt: Vorplatz Haupteingang Friedrichsbad.

Eine Ausstellung „Die Unterwelt Baden-Badens“ ist von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Eine Führung mit Rudolf-Karl Teichmann zum Thema (20 Minuten) beginnt um 20 Uhr. Treffpunkt: Renaissance-Saal im Friedrichsbad. Eine rund 15-minütige Performance zur Kunstinstallation „Denk-mal-nach Thermalwasser in Baden-Baden“ ist um 18, 19, 20 und 21 Uhr im Kneipp-Raum des Bades.

8. Nachts im Museum

Auch Heimatmuseen in Stadtteilen beteiligen sich an den Aktionstagen. Das Reblandmuseum im ehemaligen Amtshaus des Markgrafen in Steinbach (Steinbacher Straße 62) hat am Samstag von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Um 18.15 Uhr ist eine einstündige Führung mit Karl Keller.

Das Heimatmuseum in Sandweier (Römerstraße 24) öffnet am Samstag von 18 bis 22 Uhr. In dieser Zeit ist auch der Hock mit Bewirtung. Die Führung „Nachts im Museum“ mit Florian Gantner erfolgt nach Bedarf. Am Sonntag ist das Museum von 11 bis 18 Uhr zugänglich – wieder mit Hock.

In Haueneberstein kann am Samstag um 14 Uhr rund zweieinhalb Stunden mit Helmut Reiß auf den Spuren der Römer gewandert werden. Treffpunkt: Waldstraße, Wanderparkplatz „Grotte“. Die Tour endet am Heimatmuseum (Alte Dorfstraße 6). Das Haus hat von 15 bis 22 Uhr geöffnet, parallel findet der Hock statt.

9. Ur-Quelle im Alten Dampfbad

Im Stil eines toskanischen Landhauses ist ab dem Jahr 1854 das Alte Dampfbad entstanden. Es beherbergt im Untergeschoss die Ur-Quelle. An dieser Stelle befand sich im ersten Jahrhundert nach Christus die erste Therme Baden-Badens. Jeweils 30-minütige Führungen mit Sarah Roth gibt es am Samstag um 20 und 21 Uhr. Treffpunkt: vor dem Dampfbad.

„Mode“, die Mitgliederausstellung der Gesellschaft der Freunde junger Kunst, kann am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Durch die Ausstellung „scultura“ im Außenbereich führt Renate von Heimburg um 15 und 16 Uhr. Am Sonntag ab 14.30 Uhr führt der Künstler Gebhard Lenz in die Technik der Radierung ein. Ab 16.30 Uhr wird Karl-Manfred Rennertz einen Spontankurs für Freunde des Siebdrucks geben.

10. Stadtmuseum

Die über 2.000-jährige Geschichte Baden-Badens dokumentiert das Stadtmuseum. Es hat am Samstag von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Beim Museumsfest spielt zudem ab 20 Uhr die Rock- und Bluesband FreiGang. Um 19 Uhr steht eine rund einstündige Familienführung zum Thema „Auf den Spuren des Welterbes“ mit Judith Göre auf dem Programm. Am Sonntag gibt es diese Führung um 14 und 16 Uhr.

Um 21 Uhr folgt eine 30-minütige Führung mit Museumsleiterin Heike Kronenwett und Katja Mikolajczak unter dem Motto „Romantik und Roulette“. Am Sonntag gibt es diese Führung um 12, 14 und 17 Uhr. Zudem lockt das Haus an der Lichtentaler Allee am Sonntag von 12 bis 17 Uhr mit Bastelaktionen für Kinder. Der Eintritt ins Museum ist an beiden Tagen frei.