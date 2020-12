Jennifer M. ist laut Polizei aktuell auf ärztliche Hilfe angewiesen. Das Mädchen war seit dem 27. Juli unauffindbar gewesen, bis sie die Polizei am 18. Dezember in Bremen aufspürte. Dort hatte die Familie sie bei ihrem Freund vermutet, wie sie zuvor in einem Schreiben an die Medien mitgeteilt hatte.

Vater und Onkel waren selbst nach Bremen gefahren, um nach Jennifer zu suchen. „Es lagen keine Hinweise darüber vor, dass sie einer Straftat zum Opfer gefallen ist“, so die Polizei.

Jennifer habe am Mittwochmorgen eine staatliche Unterkunft in Bremen verlassen und sei bislang nicht zurückgekehrt. Das Mädchen ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat langes dunkelblondes Haar.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Jennifer M. geben kann, kann sich an den Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 wenden.