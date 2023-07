Alexandra Grasmik wird zur neuen Zwetschgenkönigin von Bühl gekrönt

Fünf Jahre war Vorgängerin Jessica Stiefel im Amt der Bühler Zwetschgenkönigin. Höhepunkte gab es in dieser Zeit einige. Jetzt übergibt sie die Krone an ihre Nachfolgerin Alexandra Grasmik.

Mit Musik, reichlich Blumen und natürlich mit Zepter, Schärpe und der majestätischen Krone vollzog sich im alten Trausaal des historischen Rathauses in Bühl eine königliche Zeremonie ganz im Zeichen der Zwetschgenstadt: Die Bühler Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel übergab nach der außergewöhnlich langen Amtszeit von fünf Jahren nun die königlichen Insignien an ihre Nachfolgerin Alexandra Grasmik.

Neue Bühler Zwetschgenkönigin will die Menschen „eigentlich nur glücklich machen“

„Ich freue mich riesig auf meine Zeit als Zwetschgenkönigin. Es macht mich glücklich, den Menschen nahe zu sein und dabei diese tolle Frucht und die Stadt zu repräsentieren“, schilderte die gebürtige Bühlerin der Redaktion kurz nach der feierlichen Krönung.

„Ich freue mich ungemein für meine Tochter. Ich könnte das nicht, so direkt in der Öffentlichkeit zu stehen“, zeigte sich ihre Mutter Olga stolz.

Und was erwartet die neue Hoheit von ihrem Amt? „Mich erwarten viele repräsentative Auftritte, auf die ich mich sehr freue. In dieser bewegten Zeit möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Menschen eigentlich nur glücklich zu machen. Dazu gehören schon bald auch die Kinder beim Zwetschgenfest.“

Alexandra Grasmik hat eine genaue Vorstellung von ihrem Amt als 32. Zwetschgenkönigin und sie will dabei auch neue Akzente setzen.

Vorgängerin Jessica Stiefel war fünf Jahre im Amt

„Ziemlich genau vor fünf Jahren, am 24. Juni 2018, erhielt Jessica Stiefel von ihrer Vorgängerin Romy Paul das Zepter und die Schärpe. Damals war sie noch beim Studium der öffentlichen Verwaltung in Kehl. Danach hat sie beim Landratsamt Rastatt gearbeitet, bevor sie am 1. März 2021 bei der Stadt Bühl in Bereich Ordnungswesen wechselte und sich dort schon bestens eingearbeitet hat“, beschrieb Oberbürgermeister Hubert Schnurr den beruflichen Weg während Jessica Stiefels Amtszeit.

Sie bleibe deshalb aufgrund ihrer Funktion mit dem Zwetschgenfest organisatorisch eng verbunden, was die Planung des Vergnügungsparks und die Sicherheit betrifft. „Sie kann dabei natürlich von ihren Erfahrungen als Zwetschgenkönigin profitieren“, führte Schnurr weiter aus.

Sie war beim Cannstatter Wasen und natürlich auf der Grünen Woche in Berlin. Hubert Schnurr

Oberbürgermeister von Bühl

Während der fünfjährigen Amtszeit, die durch zwei Jahre Corona unterbrochen war, standen viele Termine auf dem Programm. „Etwa Termine bei anderen Hoheiten wie beim Spargelfest in Hügelsheim oder bei der Hengstparade in Marbach.

Sie war auch Repräsentantin der Bühler Zwetschge im In- und Ausland, beim Besuch der Partnerstädte, bei befreundeten Städten im Elsass, sie war beim Cannstatter Wasen und natürlich auf der Grünen Woche in Berlin“, zählte Schnurr einen Teil der Stationen auf.

Ein Höhepunkt sei sicher der 12. Dezember im vergangenen Jahr gewesen, als man gemeinsam im Stuttgarter Landtag gewesen sei, um die Auszeichnung Zwetschgenstadt entgegenzunehmen.

Oberbürgermeister Schnurr bedankte sich mit Silberanhänger

„Für die umfangreiche Tätigkeit bedanken sich die hier versammelten Gemeinderäte und die Verwaltung für die fünfjährige Tätigkeit und werden dies auch honorieren. Und damit zunächst einmal ein herzliches Dankeschön“, bilanzierte der Oberbürgermeister.

Schnurr überreichte im Anschluss eine Kette mit Silberanhänger nebst passender Ohrstecker mit dem Stadt-Logo. Und er fügte humorig an: „Die kann man vielleicht auch als Dienstausweis tragen“ und erntete dafür einige Lacher.

„Ich kann überhaupt nicht sagen, was jetzt für mich der Höhepunkt in meiner Amtszeit war, dafür gibt es zu viele sehr unterschiedliche Themen“, bilanzierte Jessica Stiefel. Sicher komme man sonst nicht ohne Weiteres auf die Grüne Woche in Berlin.

„Aber ich glaube, die vielen Kontakte mit den unterschiedlichen Menschen und der intensive Austausch werte ich als einen super Erfolg, vor allem für meine persönliche Entwicklung in dieser Zeit. Man reift im Amt, es ist immer wieder neu und aufregend“, blickte Jessica Stiefel dankbar zurück.

Neue Zwetschgenkönigin hat bereits viele Kontakte in Bühl geknüpft

„Unsere neue Zwetschgenkönigin ist eine Bühlerin, allerdings ist sie aufgewachsen in Achern. Sie war eine von vier Bewerberinnen um das Amt der Blauen Königin und sie hat sich überzeugend durchgesetzt“, ging Schnurr auf die neue Regentin Alexandra Grasmik ein.

Sie habe zunächst eine Ausbildung bei einer Spedition gemacht, war dann bei Duravit-Logistik in Achern tätig und ist derzeit Mitarbeiterin beim Vertrieb Filialorganisation bei Edeka Südwest in Offenburg.

Durch ihre Tätigkeit in der örtlichen Gastronomie hat sie bereits viele Kontakte mit den Bühlern geknüpft. „Ich sehe, es sind hinlänglich alle Voraussetzungen für die erfolgreiche Ausübung des Amtes der Blauen Königin vorhanden und damit auch von mir herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt.“