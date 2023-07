Zwetschgenfest in Bühl beschert viele Neuerungen

Wären die Neuerungen Zwetschgen, würden sie fast schon einen klassischen Spankorb füllen: Das 74. Bühler Zwetschgenfest, das vom 7. bis 11. September stattfindet, wartet mit zahlreichen neuen Gesichtern und Angeboten auf. Die „alte Dame Zwetschgenfest“ kommt in den Genuss einer Frischzellenkur.

Die neuen Gesichter: Alexandra Gramsik ist die neue Zwetschgenkönigin. Sie folgt auf Jessica Stiefel, der die Corona-Pandemie eine fünfjährige Amtszeit bescherte. „Sie hat sich adäquat verbessert“, scherzte Oberbürgermeister Hubert Schnurr bei der Vorstellung des Festprogramms. „Jetzt arbeitet sie bei der Stadtverwaltung.“ In ihrer Funktion als Teamleitung Ordnungsrecht übernimmt sie beim Zwetschgenfest die Rolle, die über Jahrzehnte Andreas Bohnert innegehabt hatte: Sie ist für den Vergnügungspark zuständig.

Festwirte aus Edenkoben feiern Premiere in Bühl

Im Festzelt wird eine ganze Reihe neuer Gesichter zu sehen sein. Im vergangenen Jahr endete die jahrzehntelange Ära des Festwirts Jürgen Kohler. Jetzt feiern Alexander Kurz und Dennis Stöckl von der Gaumenfreunde Event GmbH aus Edenkoben ihre Zwetschgenfest-Premiere,

„Wir behalten Altbewährtes bei und drehen nur an ein paar Stellschrauben“, sagte Gaumenfreunde-Geschäftsführer Stöckl. So wolle man etwa beim Service stärker digitale Möglichkeiten nutzen inklusive der Bezahlung per EC-Karte und eine Toilettenanlage direkt vom Festzelt aus zugänglich machen.

Bier kommt künftig von der Brauerei Hatz-Moninger

Manche dieser Schrauben hat aber eine ordentliche Größe: Mit dem Festwirt wechselt auch der Bierlieferant: Künftig kommt der Gerstensaft aus der Brauerei Hatz-Moninger. Die, so Stöckl, engagiere sich auch schon vor dem Fest für die Zwetschge: Eigens fülle sie zum Zwetschgenfest eine limitierte Pils-Edition „Quetschle“ ab. Wer in einem regionalen Markt einen Kasten kaufe, finde darin auch einen Zwetschgenfest-Flyer. Beim Fest selbst werde ein anderes, nur zu diesem Anlass produziertes Festbier kredenzt.

Bei so vielen Neuerungen droht das Altbekannte in den Hintergrund zu treten. Damit genau das nicht geschieht, haben die Organisatoren um Klaus Dürk, den Fachbereichsleiter Bildung – Kultur – Generationen, einiges ins Programm hineingepackt. Die Matinee am Sonntagmorgen steht im Zeichen von Land, Landkreis und Stadt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht über 70 Jahre Baden-Württemberg. Landrat Christian Dusch (CDU) widmet sich „50 Jahre Landkreis Rastatt und Große Kreisstadt Bühl“.

Innenminister spricht in der Matinee

Dieses Jubiläum werde sich auch im Stadtbild niederschlagen, sagte Dürk: „Die Stadtteile finden sich in der Beflaggung wieder.“ Und nicht nur das – sie beteiligen sich auch am Festumzug. In diesen ist laut Martina Rumpf vom Kulturbüro auch ein Kreistrachtenfest integriert. Dazu hat die Trachtenkapelle Moos zahlreiche befreundete Vereine aus dem Bund Heimat und Volksleben eingeladen. Insgesamt erwartet Rumpf etwa 65 Fanfarenzüge, Musikkapellen, Motivwagen und Fußgruppen.

Für das Musikprogramm im Weindorf und im Stadtgarten setzen die Veranstalter auf Bands aus der Region. Mit dabei sind unter anderem Bow Tie Willi, Van Teichmann, Chris Cosmo, Frog Farm und Hubers Partyband. Musikalisch geht es auch im Festzelt zu, und zwar auf den Spuren der Vorjahre. Die „Blechblos’n“ vom Münchener Oktoberfest machen den Anfang (der Vorverkauf hat jetzt begonnen), und auch die Kappler Ratz-Fatz-Buben haben wieder ihren Auftritt.

Bürgermeister Wolfgang Jokerst nannte das Zwetschgenfest ein Volksfest im besten Sinne, weil es alle Generationen und Schichten anspreche. Das Programm interpretierte er als „Zeichen lebendiger öffentlicher Kultur“. Dazu zählt im Übrigen auch eine Kunst-Zwetschgen-Ausstellung in der Sparkasse.

Vergnügungspark beim Bühler Zwetschgenfest verspricht Magisches

Und dann ist da noch der Vergnügungspark mit seinen acht Fahrgeschäften, fünf Kinderkarussells, 15 sonstigen Ständen und 18 Verpflegungsstationen. Jessica Stiefel freute sich, dass die Schausteller nach der Corona-Pandemie wieder in solch großer Zahl nach Bühl kommen. Auch Neues ist angekündigt, etwa die Magic Anlage der Spangenberger Magic GmbH: am Tag ein Familienkarussell und am Abend ein Fahrgeschäft für den Adrenalinkick.

Um die Neuerungen vollständig zu machen, wird am Festsamstag der Zwetschgenstadt-Ballon geweiht und sich zwischen Ottersweier und Bühl zur ersten Fahrt aufmachen. Apropos Zwetschgenstadt: Es wird das erste Zwetschgenfest sein, das Bühl mit seinem offiziellen kommunalen Zusatztitel feiert. Neues über Neues also beim 74. Zwetschgenfest.