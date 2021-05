„Mallorca-Spritze“ für Jüngere

Aufgehobene Impf-Priorisierung: Hausärzte in Bühl werden überrannt

Wegen der Aufhebung der Impf-Priorisierung stehen die Telefone der Hausarztpraxen in Bühl nicht mehr still. In einer Praxis wird Astrazeneca derweil intern als „Mallorca-Spritze“ bezeichnet.