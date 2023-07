Beim Winzerfest in Bühl-Eisental geht es über den Rotweinweg

In der Heimat des Affentaler Spätburgunders erhält der Rotwein eine besondere Würdigung. Beim Winzerfest in Bühl-Eisental ist es so weit.

Mit der Eröffnung des neugestalteten Rotweinwegs setzt das Winzerfest am 15. und 16. Juli in Eisental einen besonderen Schwerpunkt. Ein Team des Heimatvereins um Bernhard Foos hat den 4,1 Kilometer langen Weg neu konzipiert.

Das touristische Angebot existiert seit rund 40 Jahren. Doch der Rotweinpfad, so die bisherige Bezeichnung, war ein wenig in Vergessenheit geraten, wie es in einer Pressemitteilung des Heimatvereins heißt. Das soll sich nun gründlich ändern. Die Ferienregion Bühl-Bühlertal-Ottersweier nehme den Weg bei der Neukonzipierung ihres Wanderkonzepts in die Karte auf, informiert Ortsvorsteherin Karin Feist. Der Schwarzwaldverein werde den Weg zusätzlich mit seinen Wegtäfelchen beschildern.

Informationen zu Wein und Geschichte

18 Infopunkte reihen sich entlang der Strecke. Tafeln informieren über die Geschichte des Weins und des Dorfs. Wie hat die Dorfmitte vor 50 Jahren ausgesehen? Was hat es mit der Fatima-Kapelle auf sich? Wie war das am Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Bombeneinschlag ins Pfarrhaus? Und was hat das Gewann „Götzenstück“ mit Rotwein zu tun? Auf dem Weg finden sich Antworten auf diese und weitere Fragen. Ein QR-Code weist an jeder Station den Weg zu weiteren Details und Bildern, und auch französische und englische Versionen der Texte sind vorgesehen.

Die Runde ums Dorf, in der auch der Erlebnisgarten mit Wassertretbecken, Kräutergarten und Barfußpfad integriert ist, lockt aber auch mit etlichen Aussichtspunkten. Die Hinweistafeln sind mit einem neuen Traubenlogo versehen. Noch sind letzte Arbeiten zu erledigen, „aber bis zum Fest ist alles fertig“, versichert Bernd Donath vom Heimatverein.

Die Affentaler Weinkönigin Sarah Linz wird den Rotweinweg am Festsonntag um 12.30 feierlich eröffnen. Das ist auch das Startsignal für die erste geführte Wanderung auf dem Rotweinweg. Ein Wein- und Heimatguide leitet sie. Weitere geführte Weinwanderungen starten um 13.30 und 14.30 Uhr.

Winzerfest in Bühler Ortsmitte mit bayrischen Tönen

Das Winzerfest in der Ortsmitte um Trottenplatz und Schartenberghalle hat indes noch einige weitere besondere Programmpunkte zu bieten. Los geht es am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr mit einem Abend unter dem Motto „Bier trifft Wein“. Das Format war im vergangenen Jahr beim Neustart nach Corona eingeführt worden und erlebt jetzt die zweite Ausgabe. Es spielt die vom Münchener Oktoberfest und mittlerweile auch vom Bühler Zwetschgenfest bekannte bayrische Band „Blechblos’n“.

Seit fast 30 Jahren gehört die 1986 gegründete Gruppe zu den musikalischen Höhepunkten auf der Theresienwiese, wo sie zum Inventar des Weinzelts zählt. Karten gibt es im Vorverkauf im Dorv-Laden, in der Vinothek der Affentaler Winzer, im Bürgerhaus Neuer Markt, über die Mitglieder der beteiligten Vereine und im Internet bei Reservix. Auch eine Abendkasse ist eingerichtet.

Musikalisches bietet auch der Festsonntag. So gibt der Musikverein Vimbuch ein Frühschoppenkonzert, das sich ab 11.30 Uhr dem um 10 beginnenden Festgottesdienst anschließt. Am Abend verspricht das Ensemble „Badisches Gold“ Blasmusik der Extraklasse.

Gemeinschaftswerk des ganzen Orts

Doch nicht nur die Ohren, auch die Augen kommen beim Winzerfest auf ihre Kosten. Von 11 bis 17 Uhr steigt ein Oldtimertreffen. Etwa 30 Fahrzeuge werden zu sehen sein. Per Sternfahrt kommen sie nach Eisental. „Es gibt im Ort Leute, die alte Autos fahren, einer davon hat die Sache in die Hand genommen“, sagt Bodo Deger, der Vorsitzendes Musikvereins. Die Affentaler Musikanten sind einer von fünf Vereinen und Gruppierungen, die gemeinsam mit der Ortsverwaltung das Winzerfest auf die Beine stellen. Auch die Freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein, der SC Eisental und die Schartenberghexen gehören zu diesem Kreis – das Winzerfest ist ein Gemeinschaftswerk des ganzen Orts.

Das zeigt sich auch in weiteren Programmpunkten am Festsonntag. Cornelia Veit organisiert wieder „Kultur im Schulkeller“. „Ich bin gespannt, was sie dieses Mal ausgesucht hat“, sagt Ortsvorsteherin Karin Feist. In der Schartenberghalle gibt es gleich zwei Ausstellungen. Die eine präsentiert den aktuellen Stand der verschiedenen Projektgruppen im Bürgerprozess „Heimat beginnt jetzt“, die andere befasst sich mit der 100 Jahre langen Geschichte des DRK-Ortsvereins, der neben dem Sanitätsdienst auch auf diese Weise zum Winzerfest beiträgt. Und auch an die jungen Besucherinnen und Besucher ist gedacht: Ab 13 Uhr ist das Spielmobil „Just for Fun“ zu Gast.