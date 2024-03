Bühl: Familienhund beißt zehnjähriges Kind mehrfach in Kopf und Rücken

Das Kind ist nach der Bissattacke in Bühl am Montagmittag in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei ermittelt nun die Umstände.

Ein 10-jähriges Kind ist am Montagmittag in der Mooser Straße in Bühl von einem Familienhund mehrfach gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr im Hinterhof eines Hauses.

Der Hund verletzte den Jungen durch Bisse mehrfach am Kopf und am Rücken. Wie es zur Bissattacke kam, ist bisher nicht bekannt, so die Polizei weiter.

Das Kind muss nach der Bissattacke ins Klinikum bei Bühl gebracht werden

Der unter Schock stehende Junge wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen zur Bissattacke aufgenommen.