Bei Bühlertal-Hundseck hat am Dienstag ein Auto in einer Kurve stark gebremst, weshalb ihm ein Motorradfahrer aufgefahren ist.

Ein leichtverletzter Kradfahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der L80B bei Bühlertal-Hundseck ereignet hat. Die Polizei teilte mit, dass ein 58-jähriger Autofahrer gegen 12.30 Uhr auf der L80B im Bereich Hundseck unterwegs war und er aufgrund der Verkehrsgegebenheiten in einem Kurvenbereich sein Fahrzeug abbremste.

Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus

Ein unmittelbar hinter dem Auto fahrender 59-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.