Mann rammt Schild bei Querungshilfe in Weisenbach

Ein 51-Jähriger hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Querungshilfe mit einem Schild überfahren und dabei das Schild ausgerissen.

Mit einer Querungshilfe ist ein 51-jähriger Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der B462 in Weisenbach kollidiert. Die Polizei teilte mit, dass er in Richtung Forbach unterwegs war, als es zu dem Unfall kam.

Sekundenschlaf war wohl die Ursache

Bei dem Zusammenstoß riss er ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Der Wagen kam etwa 100 Meter weiter zum stehen. Die Polizei vermutet derzeit Sekundenschlaf als Unfallursache. Die Unfallstelle wurde im Anschluss von Feuerwehr und einer Spezialfirma gesäubert. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.800 Euro. Der Fahrer verletzte sich nicht.