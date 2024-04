Fußball-Verbandsligist SV Bühlertal ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison fündig geworden und hat einen alten Bekannten aus dem Hut gezaubert: Johannes Hurle wird ab Sommer als Coach auf den Mittelberg zurückkehren. Dies gab der Verein am Freitagmittag bekannt.

Also genau dorthin, wo der Pädagoge vier Spielzeiten lang erfolgreich wirkte – bis zum Sommer 2022. Gleich in seiner ersten Saison als Cheftrainer feierte Hurle damals mit dem SVB in der Saison 2018/19 die Landesliga-Meisterschaft, verbunden mit dem Aufstieg in die Verbandsliga.

Es ist einfach ein gutes Match. Die Vorfreude ist riesig. Johannes Hurle

über seine Trainer-Rückkehr zum SV Bühlertal

In Südbadens Fußball-Oberhaus etablierte er in den folgenden drei Jahren die Mannschaft rund um die Keller-Brüder und Co, nur äußerst selten gerieten die Rot-Weißen in Abstiegsgefahr.

Im Sommer 2022 folgte dann der Abschied, Hurle legte ein Sabbatical ein. Im vergangenen Sommer schloss er sich Bühlertals Ligakonkurrenten SV 08 Kuppenheim als Co-Trainer an, ehe sich die Wege im Winter wieder trennten.

„Ich weiß, was ich am SVB habe, und der Verein weiß, was er an mir hat. Es ist einfach ein gutes Match. Die Vorfreude ist riesig“, sagt Hurle zu seiner Rückkehr an den Mittelberg.

Hurle freut sich auf die Zusammenarbeit mit alten Bekannten und jungen Talenten

Er habe in den Gesprächen mit SVB-Sportvorstand Thorsten Werner „große Lust gespürt, den Job zu machen“. Nach einer kurzen Beratung mit der Familie, sei sein Entschluss klar gewesen: „Ich mache es.“

Besonders habe ihn die Idee gereizt, mit alten Freunden wie SVB-Kapitän Marcel Heller, Jonas Knobelspies und den Keller-Brüdern wieder zu arbeiten, aber vor allen Dingen auch mit vielen neuen, talentierten Spielern. „Die weiterzuentwickeln, ist eine total reizvolle Aufgabe“, sagt Hurle.

Jeder weiß, dass der SV Bühlertal und Johannes Hurle eine besondere Verbindung haben. Thorsten Werner

Sportvorstand SV Bühlertal

Nun kehrt Johannes Hurle also auf den Mittelberg zurück, wird dort auf Andy Brandenburg folgen, der vor einigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen seinen Abschied bekannt gegeben hatte.

„Aufgrund seiner Historie und seinen Fähigkeiten war Jojo die Nummer eins auf unserer Liste“, sagt Thorsten Werner über den neuen, alten Trainer. „Jeder weiß, dass der SV Bühlertal und Johannes Hurle eine besondere Verbindung haben.“

Unter Brandenburg spielt der SVB eine starke Saison. Als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, gelang es Brandenburg, junge Spieler schnell an die Verbandsliga heranzuführen. Derzeit liegt die Mittelberg-Meute auf dem siebten Tabellenplatz, der Klassenverbleib scheint nur noch Formsache.

Auf dem Mittelberg wird auch in der kommenden Saison wohl Verbandsliga-Fußball gespielt – dann wieder mit Johannes Hurle als Cheftrainer an der Seitenlinie.