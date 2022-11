Nach drittem Stromausfall in Bühlertal steht jetzt die Ursache fest

Zum dritten Mal gingen am Sonntag in Bühlertal flächendeckend die Lichter aus. Es dauerte drei Tage, bis die Stromunternehmen einen Grund nennen konnten.

Während der aktuellen Energiekrise gibt es immer wieder Befürchtungen, dass es aufgrund der unsicheren Versorgungslage möglicherweise zu erheblichen Stromausfällen, sogenannten Blackouts, kommen kann. Als nun am vergangenen Sonntag in Bühlertal schon wieder der Strom ausfiel und das langgestreckte Tal völlig im Dunkeln versank, machte sich unter den Bewohnern Unsicherheit breit.

In der BNN-Redaktion gingen diesbezüglich mehrere besorgte Anfragen ein. Auch Bühlertals Bürgermeister Hans-Peter Braun (CDU) muss selbst drei Tage nach dem Stromausfall eine genaue Antwort schuldig bleiben: „Syna hat mitgeteilt dass es im Bühlertäler Gemeindenetz keinen Fehler gab, sondern im vorgelagerten Netz des Energiewerks Mittelbaden.“ Braun fordert dringend eine Erforschung und Behebung der Ursache, damit es nicht zu weiteren Ausfällen kommt, sagt er gegenüber dieser Redaktion.

Nach Angaben Brauns häufen sich die Vorfälle – immerhin waren es bereits drei in der jüngsten Vergangenheit. Auch er könne bis dato keine konkreten Angaben darüber machen, warum am Sonntag erneut die Lichter ausgingen, erklärt der Bürgermeister. Der Stromausfall hatte auch für ein Ausrücken der Feuerwehr gesorgt: Da die Notrufnummer nicht mehr zu erreichen war, besetzte die Feuerwehr neuralgische Punkte, um als Ansprechpartner in Notfällen zur Verfügung zu stehen.

Reparaturarbeiten am Netzabschnitt Altschweier Nord

Die für die Stromversorgung Verantwortlichen im Bauamt Bühlertal tippten am Wochenanfang auf „einen Fehler bei einer Zuleitung nach Bühlertal“. Zuvor waren auf der Homepage des Netzbetreibers Syna zahlreiche Störungsmeldungen von besorgten Bürgern eingegangen. Kurzfristig war ein Mitarbeiter zu erreichen, der von dem Vorfall zwar wusste, sich aber nicht imstande sah, genauere Informationen zu geben.

Auch bei der Sywag Energie in Achern – sie ist ein regionales Energieversorgungsunternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von Eon befindet – dauerte es eine Weile, bis die Ursache des Stromausfalles in Bühlertal eingeordnet werden konnte. „Ein Fehler im vorgelagerten Netz des Überlandwerks Mittelbaden war die Ursache“, teilt das Unternehmen mit und verwies auf die Pressestelle des Überlandwerks.

„Den Vorfall kann ich bestätigen. Aber Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt“, erklärt die Pressestelle des Überlandwerks am Mittwoch nach mehrfacher Anfrage. Zu einem späteren Zeitpunkt schließlich: „Ich kann mitteilen, dass der Stromausfall am Sonntag um 18.12 Uhr einsetzte und dann um 19.21 Uhr wieder behoben war.“ Grund sei ein technischer Defekt gewesen.

Eine weitere Nachfrage ergibt: „Es gab zwei Kabelfehler. Nachdem ein Messwagen die Stelle gefunden hat, wurde vor Ort der Boden geöffnet. Die Reparaturarbeiten sind am Netzabschnitt Altschweier Nord nun erledigt.“