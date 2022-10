Investitionen in kritische Infrastruktur

Gaggenau, Rastatt, Karlsruhe, Baden-Baden: In der Region gab es zuletzt häufig Stromausfälle

Baden-Baden, Rastatt, Karlsruhe und zuletzt Gaggenau: Seit dem Sommer ist kaum eine Woche vergangen, in der es nicht zu Blackouts irgendwo in der Region kam. Wie wird das erst im Winter? Innenministerin Faeser (SPD) mahnt massive Investitionen in die kritische Infrastruktur an.