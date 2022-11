Störung durch Stromausfall: Bühlertal eine Stunde im Dunkeln

Schon wieder gab es in Bühlertal einen Stromausfall. Am Sonntagabend gingen im gesamten Ortsgebiet für eine Stunde die Lichter aus.

Schon wieder lag Bühlertal im Dunkeln: Am Sonntag gingen um 18.26 Uhr die Lichter aus. Betroffen war nach Auskunft des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Matthias Reith das gesamte Ortsgebiet. Um 19.20 Uhr war der Strom wieder da.

Die Ursache blieb zunächst unklar. Auf der Homepage des Netzbetreibers Syna war zu sehen, dass zahlreiche Störungsmeldungen eingingen.

Da auch die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst nicht zu erreichen war, besetzte die Feuerwehr neuralgische Punkte, um dort als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Schon am 30. September war der Strom weg

Anlaufstellen waren am Bosch-Parkplatz, am Schindelpeter und an der Ecke Hauptstraße/Hardbergstraße. Darüber informierte auch die WarnApp Nina die Bevölkerung. Nach Auskunft von Reith gab es keinerlei Zwischenfälle.

In Bühlertal hatte es erst am 30. September einen großflächigen Stromausfall gegeben. Der Vorfall dauerte mehr als zwei Stunden und betraf vor allem den Bereich Untertal.