Kassensystem streikt

Bühlot-Bad in Bühlertal lockt viele Besucher an – freier Eintritt wegen technischer Probleme

Am Donnerstag hat das neue Bühlot-Bad Bühlertal erstmals seine Pforten geöffnet. In den vergangenen Tagen lockte es zahlreiche Besucher an. Von ihnen gab es sehr viel Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge.