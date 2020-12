Bistro lockte Musikstars

„Carlos am Stadtgarten“: Der Bühler Kultwirt Karl Heinrich Jäger hört nach 30 Jahren auf

Karl Heinrich Jäger kam als Quereinsteiger in die Gastro-Branche. 1991 eröffnete er das Extrablatt in Bühl, das später zum „Carlos am Stadtgarten“ wurde. Nun hört er auf, als Wirt ist er eine Institution – geschätzt von den Stammgästen wie zahlreichen Kulturpromis.