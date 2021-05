Auf dem Bühler Kirch- und Marktplatz gibt es pünktlich zu den Lockerungen in Handel und Gastronomie eine neue Teststation. Dort werden auch PCR-Tests angeboten.

An Feiertagen geöffnet

Nun gibt es auch in der Bühler Innenstadt eine Teststation, rechtzeitig zu den ersten Öffnungsschritten in Einzelhandel und Gastronomie. Für einen kostenlosen Test brauchen Bürger keine Voranmeldung.

Bis zu siebenmal in der Woche kann das kleine Zelt neben der Pfarrkirche in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr – auch an den bevorstehenden Festtagen – angesteuert werden. Auch ein PCR-Test ist dort möglich, allerdings mit Voranmeldung. Er kostet 79 Euro.

„Das ist wirklich sehr gut, dass wir mit dieser Station auf dem Kirchplatz nun eine fußläufig erreichbare Testmöglichkeit in der Innenstadt haben. Man kann den Test online anmelden oder spontan vorbeikommen und sich hier schnell testen lassen“, begrüßt Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) die neue Testmöglichkeit.

Dichteres Netz von Corona-Teststationen in Bühl

Das Netz an Corona-Teststationen wird dadurch in Bühl noch dichter, stellt Bettina Streicher fest. Die Strategie sei stets an der aktuellen Entwicklung ausgerichtet, sagt Streicher, die das Testangebot koordiniert.

Das Ergebnis kommt nach rund 20 Minuten. Christian Schnürle, Stölting Group

Und so geht es: „Die Mitarbeiter nehmen hier einen kostenlosen Abstrich im Backenbereich vor. Das Ergebnis kommt dann nach rund 20 Minuten entweder per angegebener E-Mail oder hier direkt auf Papier“, erklärt Christian Schnürle von der Stölting Service-Group, die den Service in sehr kurzer Zeit umgesetzt hat.

Das Equipment stellt dabei das Bühler Event-Unternehmen Sator, das auch die Teststation auf dem Schaeffler-Parkplatz betreibt. „Eine Terminvereinbarung unter hi-testzentrum.de ist für uns wünschenswert, aber nicht erforderlich“, betont Schnürle.

Mehrere hundert Coronatests täglich

Die Teststation ist mit Blick auf die schrittweise Öffnung von Gastronomie und Einzelhandel leistungsfähig ausgelegt, mehrere hundert Tests pro Tag sowie PCR-Tests etwa für eine Urlaubsreise sind kein Problem. „Die neue Teststation hier in zentraler Lage auf dem Kirch- und Marktplatz ist toll. Es sind von hier nur kurze Wege in die Gastronomie oder den Einzelhandel“, ergänzt Sebastian Böckeler.

Der Vorsitzende der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion sieht auch enorme Vorteile für Mitarbeiter in Handel und Gastronomie, die sich hier täglich testen lassen könnten. „Das ist für das verantwortungsvolle Gesundheitsmanagement in den Betrieben sehr wichtig.“

Bühl nutzt die Luca-App

Die Stadtverwaltung setzt zur Pandemiebekämpfung auch auf die kostenlose Luca-App (buehl.de/luca), mit der man seine Anwesenheit in einem Geschäft oder Restaurant durch ein Check-In einfach und sicher dokumentieren kann, ohne sich in einer Liste einzutragen. Das ist natürlich auch bei allen anderen Veranstaltungen möglich, die künftig wieder stattfinden.

Terminbuchung sind unter hi-testzentrum.de möglich. Weitere Informationen zu allen Bühler Teststationen gibt es unter buehl.de/testzentrum