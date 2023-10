Was will der Neue?

Daniel Fritz ist neuer Erster Beigeordneter in Bühl: „Ich muss die Ideen bringen“

Der Bühler Gemeinderat hat Daniel Fritz mit überwältigender Mehrheit zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt. Der Neue erklärt im Gespräch mit der Redaktion, was er in Zukunft anders machen will.