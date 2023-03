120 Aktivisten dabei

Demonstration für den Klimaschutz: Auch in Bühl geht "Fridays for Future" auf die Straße

Emotional, laut, friedlich: Am Freitag haben sich in Bühl zahlreiche Menschen dem Internationalen Klimastreik angeschlossen. Kritik gab es bei der Kundgebung an der Bühler Stadtverwaltung.