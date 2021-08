Nach dem Ausscheiden von AfD-Stadtrat Peter Schmidt aus dem Bühler Gemeinderat will niemand auf der AfD-Liste seine Nachfolge antreten. Das zeigt, dass die Partei kein Interesse an den Problemen der Bürger vor ihrer Haustür hat.

Eigentlich ist es ein Missverständnis. Dass sich auf der Liste der AfD für die Bühler Gemeinderatswahl 2019, die immerhin acht Kandidaten umfasst, niemand für die Nachfolge von Stadtrat Peter Schmidt interessiert, ist konsequent. Tatsächlich hat sich die AfD, zumindest in Bühl, nie für die Probleme der Bürger direkt vor ihrer Haustür interessiert.

Die AfD ist seit mehr als zwei Jahren mit Peter Schmidt im Gemeinderat vertreten. Er war in dieser Zeit der Stadtrat, der mit Abstand am häufigsten gefehlt hat. Das lässt auf kein übermäßiges Interesse an der Gemeindepolitik schließen.

Wer die von Schmidt organisierten AfD-Stammtische beobachtet hat, sieht sich in diesem Eindruck bestätigt. Dort standen vor allem bevorzugte bundespolitische Themen der Partei wie Ausländer und Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt.