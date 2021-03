Drei Personen nach Brand in Altenwohnheim in Bühl im Krankenhaus

In einem Altenwohnheim in Bühl ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen der Polizei zufolge gibt es mehrere Verletzte.

Bei dem Brand in der Bühler Heidlauffstraße sind gegen 11.30 Uhr offenbar drei Personen verletzt worden. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

In dem Altenwohnheim sind laut Polizei-Angaben 25 Bewohner untergebracht. Drei Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden. BNN-Informationen zufolge sind zwei Rettungshubschrauber vor Ort.

Beim Brandort handelt es sich um eine Gebäude der Sozialstation St. Elisabeth e. V. mitten in Bühl. In dem Wohnhaus befinden sich im Erdgeschoss Räume der Sozialstation, darüber Wohnungen, die Senioren mit Zusatzleistungen anmieten können. Das Gebäude wurde von den Rettungsorganisation geräumt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer im Küchenbereich einer Bewohnerin in einem Obergeschoss ausgebrochen. Das Feuer lockte umgehend zahlreiche Schaulustige an, weil es an einer Einkaufsmeile der Zwetschgenstadt liegt. Darunter waren auch besorgte Angehörige von Senioren, die in dem Haus leben. In der Nachbarschaft der Immobilie sind etwa der Supermarkt Kaufland und der Elektrofachmarkt Octomedia. Der Supermarkt räumte wegen des Notfalls im Gebäude der Sozialstation sein Getränkelager, um dort vorübergehend Bewohner der vom Brand betroffenen Immobilie zu versorgen. Auch in einer nahen Bäckerei kamen betroffene Senioren unter.

Dieser Artikel wird aktualisiert.