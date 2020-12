Die „Gude Stub Casa antica“ in Bühl gehört nach dem Urteil des „Gault Millau“ zu den 500 besten Restaurants in Deutschland. Dort kocht seit 2006 der Sizilianer Andrea Alesi.

Die Überraschung kam in Form eines dicken Buches mit der Post. Die „Gude Stub Casa antica“ von der „Gault Millau“ hat das italienische Ristorante in der Bühler Dreherstraße aber bisher ignoriert.

Gleich 15 Punkte und damit zwei Kochmützen hat der 53-jährige Italiener auf Anhieb erhalten. Als Alesi den Feinschmeckerführer durchblätterte, war das für ihn und seine Familie ein Festtag. „Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie“, erklärt er gegenüber dieser Redaktion. „Diese Krise hat die Gastronomie hart getroffen.“

15 Punkte für Alesi sind eine kleine Sensation. Schließlich gehört der Sizilianer damit zu den 500 besten Köchen in Deutschland. Nachdem Ludwig Bechter sich aus dem „Lamm“ in Kappelwindeck verabschiedet hat, war Bühl in der Ausgabe 2020 erstmals seit vielen Jahren mit keinem Restaurant mehr in dem berühmten Gastroführer vertreten.