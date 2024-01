Ein Großbrand hat sich in der Silvesternacht auf einem Ökonomiebetrieb am Rande von Bühl ereignet. Verletzt wurde niemand.

Ein Großbrand hat sich in der Silvesternacht auf einem Ökonomiebetrieb am Rande von Bühl ereignet. Gegen 03.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Aussiedlerhof gerufen, dort stand eine Lagerhalle in Flammen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Personen wurden nach Polizei-Informationen keine verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Hoher Sachschaden bei Lagerhallen-Brand in Bühl

Der Sachschaden geht laut ersten Schätzungen in den 6-stelligen Eurobereich.