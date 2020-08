Kriegsähnliche Spiele am „Schandfleck” Berghof-Ruine in Bühl sorgen für Kritik

Einst Luxushotel, später Drogenklinik, nun Trümmerhaufen: Verborgen im Wald bei Bühl ziehen die Reste des Berghofs Airsoft-Spieler und Liebhaber vergessener Orte an. Dabei will ein Verein will das Erbe der Schwarzwaldhochstraße erhalten - was wird aus der einst noblen Adresse?

Der Berghof steht seit mehr als zwei Jahrzehnten verlassen im Schwarzwald. Nach zwei Bränden im vergangenen Jahrzehnt ist die frühere Fachklinik nur noch eine Ruine. Weil das Gebäude unmittelbar unterhalb der Schwarzwaldhochstraße im Wald verborgen liegt, ist die Aufregung nicht ganz so groß wie beim ehemaligen Kurhaus Hundseck. Offensichtlich ist der Berghof inzwischen ein Ziel für Airsoft-Spieler und Lost-Places-Fans.

Hansjörg Willig, der Vorsitzende des Vereins Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße, sieht die Situation rund um den Berghof ausgesprochen kritisch. Die Ruine ist aus seiner Sicht ein Schandfleck. Willig kritisiert deren aktuelle Nutzung.

Nach seinen Informationen wird das Gelände gewerblich genutzt und Vereinen, beispielsweise aus Achern und Karlsruhe, für sogenannte Airsoft-Spiele zur Verfügung gestellt. Softair-Waffen sind Druckluftwaffen, die echten Waffen nachempfunden sind und täuschend echt aussehen können. In der Regel wird mit Kunststoffmunition geschossen. Bei taktischen Geländespielen treten mit diesen Waffen ausgerüstete Teams gegeneinander an.

Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße kritisiert Nutzung

Diese kriegsähnlichen Spiele in der Nachbarschaft der Schwarzwaldhochstraße gefallen dem pensionierten Oberstudiendirektor Willig überhaupt nicht. „Nach meinen Informationen wird der Berghof außerdem als sogenannter Lost Place (der Pseudoanglizismus bezeichnet einen vergessenen Ort) für Hobby-Fotografen zur Verfügung gestellt, die solche Ruinen reizvoll finden“, berichtet er.

Beide Nutzungen hält Willig für nicht angemessen. Willig fordert, die Stadt Bühl solle das Gebäude erwerben. „Sie könnte die Ruine abreißen und das Gelände der Natur zurückgeben“, meint er. „Wenn das Stahlbetonskelett der Brandruine noch tragfähig sein sollte, könnte man auch einen seriösen Investor suchen.“

Im Bühler Rathaus sieht man aktuell keinen Handlungsbedarf. „Kauf und Abriss der Ruine durch die Stadt sind nicht darstellbar, es sei denn, das Land übernimmt die Abrisskosten“, erklärt Pressesprecher Matthias Buschert auf Anfrage dieser Redaktion. „Der Berghof ist Sache des Eigentümers. Allerdings haben wir Zweifel, dass sich aus dem jetzigen Zustand heraus etwas entwickelt.“ Von Lost-Places-Fotografen und Softair-Spielen weiß die Stadtverwaltung nichts. „Wir kontrollieren das Gebäude regelmäßig“, berichtet Buschert. „Es besteht keine Gefahr.“

Im Grundbuchauszug, den das Grundbuchzentralarchiv in Kornwestheim dieser Redaktion auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat, erscheint eine Auflassung vom 23. August 2012. Damals wurde die Baden-Badener Höhe-Hotel GmbH mit Sitz in Bühl ins Grundbuch eingetragen. Sie übernahm das Anwesen von der DBE Liegenschaften GmbH & Co IDB Projekt KG (München), die das Haus 2006 von der Dechow-Stiftung in Mosbach erworben hatte. Hinter dem aktuellen Eigentümer verbirgt sich nach Auskunft der Stadt nach wie vor ein bulgarischer Investor.

Burg stand Pate für Hotel

Die heutige Berghof-Ruine war einst eine feine Adresse an der Schwarzwaldhochstraße. Das Hotel wurde 1898 einen halben Kilometer unterhalb des älteren Kurhauses Sand eröffnet. Das „Luftkurhotel Bärenstein“ genannte neue Hotel erhielt seinen Namen im Hinblick auf die mittelalterliche Burgruine, direkt gegenüber auf der anderen Seite der Sandstraße gelegen. Von der kleinen Höhenburg aus dem 13. Jahrhundert sind nur Reste erhalten.

Das neue Luftkurhotel, von dem nichts erhalten ist, war ein monumentales dreigeschossiges Palasthotel auf hohem Sockelgeschoss. Der aufwendige Sandsteinbau orientierte sich mehr an Baden-Badener Vorbildern als an den benachbarten Hotels an der Schwarzwaldhochstraße wie Sand und Hundseck.

Diese Monumentalität ist ein wesentliches Kennzeichen des Hotelbaus im 19. Jahrhundert. Maria Wenzel und Michael Schmitt haben den Bautyp des Palast-Hotels in ihren Büchern untersucht. Prunk und großzügige Innenräume dienten nach ihren Forschungsergebnissen der Demonstration von Status und Reichtum.

Im Gegensatz zum fürstlichen Schloss mussten Hotels jedoch Gewinn abwerfen. Trotz hoher Übernachtungspreise wurden sie im Hinblick auf den beachtlichen architektonischen Aufwand aber erst bei einer entsprechenden Anzahl von Gästezimmern lukrativ. Das Ergebnis waren im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert riesige Hotelkomplexe wie derjenige der Familie Brenner in Baden-Baden, die die Schlösser im Hinblick auf ihre Größe oftmals übertrafen.

Christian Wenk betrieb das „Luftkurhotel Bärenstein“ bis 1914. Offensichtlich funktionierte ein weiteres Luxushotel an der Schwarzwaldhochstraße nicht. Das Gebäude erhielt eine bescheidenere Aufgabe als Kaufmannserholungsheim und sollte nun Normalverdienern erholsamen Urlaub garantieren. Passend dazu gab es auch einen neuen Namen: „Friedrich-Hilda-Heim“ nach dem letzten Großherzog Friedrich II. von Baden und seiner Frau Hilda von Nassau.

Untergang im Bombenhagel

Bei einem Bombenangriff im März 1945 wurde das Hotel, in dem inzwischen ein Sicherheitsdienst des NS-Staates untergebracht war, zerstört. Nach dem Krieg entstand ein unattraktiver viergeschossiger Neubau. Es wurde von der Landesversicherungsanstalt unter dem Namen „Straßburger Hof“ in den Jahren 1953 und 1954 als Kurheim betrieben.

1976 wurde das Hotel zur Klinik für drogenabhängige Frauen. Es erhielt nun den Namen „Berghof-Klinik“. 1997 übernahm die Dechow-Stiftung den Betrieb und führte ihn bis 1997 fort. Pläne für eine Modernisierung scheiterten, das Gebäude steht seitdem leer.

2013 brannte der Berghof zum ersten Mal. Der Dachstuhl wurde völlig zerstört. Zum zweiten Mal stand die frühere Fachklinik 2017 in Flammen. Polizei und Feuerwehr gingen in beiden Fällen von Brandstiftung aus.