Lebensgefährliche Legionellen: 86 Mehrfamilienhäuser im Landkreis Rastatt und Baden-Baden betroffen

Die tödliche Gefahr kommt aus dem Badezimmer und zwar unsichtbar und völlig unbemerkt. Legionellen sind gefährliche Bakterien, die immer wieder für schwerste Erkrankungen, Todesfälle und damit für Schlagzeilen sorgen. Meist geschieht dies in Zusammenhang mit Schwimmbädern oder Hotels. Im vergangenen Jahr musste die Gemeinde Rheinmünster ihr Hallenbad wegen Legionellen in den Duschräumen schließen und teuer sanieren.

Was viele nicht wissen: Privat darf man sich nicht in Sicherheit wiegen, denn die Bakterien lauern auch in Wohnungen. Die Bewohner einer großen Bühler Wohnanlage wurden von der Hausverwaltung in den vergangenen Wochen mit einem Aushang informiert. Bei gleich sieben Probeentnahmen wurden die gesetzlichen Richtwerte, die bei 100 Legionellen pro 100 Milliliter Wasser liegen, deutlich überschritten.