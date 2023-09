Ein Haus in der Hauptstraße in Lichtenau brennt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Vollbrand.

Ein Haus in der Lichtenauer Hauptstraße steht in Flammen. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilte, steht das Gebäude in Vollbrand. Die Löscharbeiten laufen noch.

Nach Aussage der Sprecherin konnten vermutlich alle Bewohner das Gebäude verlassen. Teile der Hauptstraße sind für die Löscharbeiten gesperrt.

Warnapp: Fenster und Türen geschlossen halten

Die Nina-App warnt vor einem Brand mit starker Rauchentwicklung und empfiehlt in der Region um Lichtenau, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieser Artikel wird aktualisiert [Stand 13.14 Uhr]