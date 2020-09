Lichtenauer Modellbautage fallen wegen Corona ausgerechnet im Jubiläumsjahr aus

„Das ist dumm gelaufen, dass es uns ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr erwischt“, sagt Thomas Kohler. Denn nun ist es amtlich: Die Lichtenauer Modellbautage, die alle zwei Jahre locker 2.000 Besucher in die Stadthalle locken, fallen aus. Corona stellt bei den Modellbahnern das Signal auf Rot.

Dieser Tage habe der Vorstand des Vereins beschlossen, dass die Traditionsveranstaltung des Vereins gestrichen wird, berichtet der Vorsitzende. Für die Aktiven ist diese Absage äußerst bitter, denn in diesem Jahr feiert der Verein sein silbernes Jubiläum. „Wir haben einige Mitglieder, die sind seit der Gründung dabei“, so Kohler. Da wären die Modellbautage eine schöne Bühne für eine Ehrung gewesen.

Club bleibt trotzdem nicht untätig

Aber: „Es war der richtige Schritt“, so Kohler zur Absage der Veranstaltung, die inzwischen 13., die ursprünglich für das Wochenende 13./14. November vorgesehen war. Der neue Termin steht schon: In zwei Jahren laden die Lichtenauer dann am 12./13. November zu den 13. Modellbautagen ein. „Ob wir dann 27 Jahre Modellclub feiern oder Silberjubiläum plus Zwei ist momentan noch offen“, schmunzelt Eisenbahnenthusiast Kohler.