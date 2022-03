Laufende Ermittlungen

Offene Fragen nach Falschfahrer-Unfall mit zwei Toten auf der A5 bei Ottersweier

Wieder fährt ein Autofahrer auf der A5 in falscher Richtung. Bei dem nächtlichen Unfall auf Montag starben zwei Menschen und es gab sieben Verletzte. Das weckt Erinnerungen an ähnliche Unfälle in der Vergangenheit.