Feuer bricht in Lackierkabine in Ottersweier aus

Am Mittwochnachmittag ist in einer Firma in Ottersweier ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brandes.

Ein Brand in einem Betrieb in der Güterstraße hat am Mittwochnachmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, löschten Wehrleute aus Ottersweier, Bühl und Unzhurst das kurz vor 15 Uhr in einer Lackierkabine ausgebrochene Feuer etwa 30 Minuten.

Die Güterstraße musste wegen des Löscheinsatzes gesperrt werden. Die Feuerwehr Bühl setzte ihren Großraumlüfter ein, um das Firmengebäude vom Rauch zu befreien.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Wie es zum Brand kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl.