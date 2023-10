Nach Einsatz im Ahrtal: Fluthilfemedaille für Feuerwehrmann David Kreuz

Dicht gedrängt stehen die Zuschauer hinter dem Hofladen Querfeldein in Ottersweier-Haft. Viele Kinder verfolgen mit staunenden Augen, was da gerade passiert. Fahrzeuge rollen mit Martinshorn an. Die Feuerwehrleute in schwerer Montur legen ein kompliziertes Muster an Schläuchen aus.

Bis es heißt: „Wasser Marsch!“ Die Feuerwehr mit ihren beiden Abteilungen Ottersweier und Unzhurst zeigt in der Jahreshauptprobe ihr Können und die Vorgehensweise im Einsatz. Mit dabei ist auch der Ortsverein Ottersweier des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Übungsszenario in Ottersweier-Haft: Verpuffung in der Brennerei

Das Übungsszenario sieht vor, dass durch eine Verpuffung in der Brennerei ein Brand entsteht, der sich in Richtung angrenzender Scheune und Neubau ausbreitet. Durch die Ausweitung des Feuers wird eine größere Wassermenge benötigt. Auch wenn es mehrere Hydranten in der Nähe gibt, geht die Übungsannahme von nur einem einzigen aus. Zusätzliches Wasser soll aus dem Laufbach entnommen werden.

Eine Aufgabe, die die Abteilung Unzhurst unter der Leitung ihres Kommandanten Markus Friedmann übernimmt. Währenddessen entwickelt sich dichter Rauch, der aus dem Gebäude dringt. Atemschutzträger gehen vorsichtig rein, um nach Menschen zu suchen und sie in Sicherheit zu bringen. Die ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes beobachten die Situation, bis sie vier gerettete Menschen übernehmen und sie außerhalb der Gefahrenzone versorgen.

Mehr als 200 Zuschauer bei Feuerwehrübung in Ottersweier-Haft

Wie immer verläuft die Jahreshauptprobe professionell und in guter Kooperation mit dem DRK. Dennoch ist dieses Jahr manches anders. Seit einiger Zeit finden die Übungen nicht mehr mit einem ungewissen Szenario statt. Es ist eher eine Präsentation dessen, was die Ottersweierer Blaulicht-Familie zu leisten vermag.

Dass über 200 Zuschauer, darunter vor allem Familien, zur Übung kommen, hat es so noch nicht gegeben. Josef Doran erinnert sich: „Früher haben gerade mal ein paar Ratsmitglieder die Übung verfolgt. Das ist heute schon erstaunlich“, so der ehemalige, langjährige Gemeinderat, der heute in Begleitung von Tochter und Enkelkindern dabei ist.

Das große Interesse zeigt die Anerkennung und die Rückendeckung der Bevölkerung. Jürgen Pfetzer

Bürgermeister Ottersweier

„Wir sind bass erstaunt über den Rekordbesuch“, sagt auch Bürgermeister Jürgen Pfetzer (CDU) bei der Abschlussbesprechung. Die gleiche Erkenntnis hatte er schon im vergangenen Jahr gezogen. Dass die Zuschauerzahl allerdings erneut steigen würde, war dann doch überraschend. „Die Spätjahreshauptprobe ist ein tolles, öffentliches Ereignis im Ort. Das große Interesse zeigt die Anerkennung und die Rückendeckung der Bevölkerung.“

Für Patrick Keller als neuen Kommandanten war es die erste Hauptprobe, die er sich ausgedacht und am Mikrofon vorgestellt hatte. Den Einsatz der Ottersweierer Abteilung leitete zum ersten Mal Abteilungskommandant Alexander Zink zusammen mit Führungsgehilfe Markus Meier.

Auszeichnung im Namen der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz

Aufseiten des DRK erklärte ebenfalls erstmalig Bereitschaftsleiter Michael Panter die Aufgaben seines Teams. Während Tom Huck den DRK-Einsatz koordinierte. Thomas Metzinger vom Hofladen Querfeldein stellte sein Haus gerne zur Verfügung. „Im Ernstfall ist es gut für uns und für die Feuerwehr, das Gebäude zu kennen.“

Der Bühler Feuerwehrkommandant Günter Dußmann war als Übungsbeobachter vertreten. Er gab in der Abschlussbesprechung ein positives Feedback und nutzte den großen Rahmen für eine noch ausstehende Ehrung. Feuerwehrmann David Kreuz hatte sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Feuerwehr in Bühl absolviert und war im Jahr 2021 bei einem Hilfseinsatz im Ahrtal dabei. Im Namen der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), überreichte ihm nun Tobias Wald (MdL, CDU) die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021 und ein Dankesschreiben des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU).