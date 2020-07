PFC-Pläne in Bühl: „Könnten positive Wirkung auf Umwelt erreichen”

Mit dem Vorhaben Sanierungsplan Bußmatten könnten mehrere Ziele mit positiven Wirkungen auf die Umwelt erreicht werden: Die Bereitstellung von Flächen für die gewerbliche Entwicklung wird auf Flächen gelenkt, die bereits durch schädliche Bodenveränderungen in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. Dadurch werden andere Flächen, die noch uneingeschränkt in ihren Bodenfunktionen in vollem Umfang zur Verfügung stehen, geschont. Durch die geplante Sicherung der mit PFC belasteten Flächen im Planungsgebiet Bußmatten soll die Auswaschung von PFC aus den Böden und deren Verlagerung ins Grundwasser unterbunden werden. Insgesamt soll dadurch eine Minderung von PFC-Einträgen in den Grundwasserleiter erzielt werden. Da die Entwicklungsfläche auf eine festgelegte Geländehöhe aufgefüllt werden soll, werden weitere Bodenmaterialien dazu benötigt. Es ist vorgesehen, dass für die Gewinnung dieser Bodenmaterialien auch andere mit PFC belastete Flächen durch einen Bodenaustausch saniert werden sollen. Dies ist auf einigen Feldern im Einzugsgebiet des Wasserwerks Balzhofen geplant.