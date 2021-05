Wenn es ein Gemüse gibt, an dem ein Spitzenkoch im Monat Mai nicht vorbeikommt, dann ist es der Spargel. Bei Pavel Pospisil, Chef der „Krone“ in Bühl-Oberbruch, ist das nicht anders. Die klassische Variante - mit gekochtem und rohem Schinken - muss es allerdings nicht sein.

Stattdessen kombiniert der gebürtige Tscheche das königliche Gemüse mit Fisch: Seine Roulade aus Lachs und Zanderfilet passt wunderbar zu den weißen oder grünen Stangen und erfreut das Herz des Hobbykochs. Denn das Gericht eignet sich sowohl als feine Vorspeise, als auch als Hauptgang.

Zudem hält sich der Aufwand in Grenzen, so dass noch Zeit für ein unglaublich leckeres Dessert bleibt. Der 77-Jährige Küchenchef, der zusammen mit seiner Frau Lenka den traditionsreichen Gasthof in dem Bühler Stadtteil betreibt, ist zwar seit über 50 Jahren in Baden daheim, doch seine Wurzeln in Tschechien kann er nicht verleugnen.