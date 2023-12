Mitarbeiterinnen suspendiert

Bedenken um Sicherheit am Baden-Airpark: Kam ein Passagier unkontrolliert in den Flieger?

Die Probleme an der Sicherheitskontrolle des Baden-Airpark nehmen kein Ende. Immer wieder bleiben Passagiere am Boden. Jetzt soll ein Fluggast ganz ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt sein.