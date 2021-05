Der Baden-Airpark ist ein Unikat in mehrfacher Hinsicht

Der Baden-Airpark ist, nicht nur historisch, wirtschaftspolitisch und juristisch gesehen, ein Unikat in vielerlei Hinsicht. Die Geschäftsleitung spricht gerne von einem Alleinstellungsmerkmal.

Luftseits, wie es im Unternehmens-Jargon heißt, wird geflogen, landseits gefahren, produziert und das Dienstleistungsgewerbe aktiviert.

Ein spannend-attraktiver Mix, der in Mittelbaden Wertschöpfung generiert, den Arbeitsmarkt befruchtet und damit Wohlstand sichert. Und doch gibt es in Pandemiezeiten in dem Firmen-Konglomerat unterschiedliche Geschwindigkeiten, Umsatzerwartungen und Langzeitperspektiven.