Vorstoß der Grünen: Gibt Stuttgart seine Beteiligung am Baden-Airpark auf?

Die Stuttgarter Grünen wollen die Beteiligung ihrer Stadt am Baden-Airpark prüfen und sprechen von einer möglichen Stilllegung. Baden-Airpark-Chef Uwe Kotzan nimmt den Vorstoß aber gelassen auf.

Gabriele Nuber‐Schöllhammer weiß, wo und wie man Themen platziert. Sie führt die Fraktion der Grünen im Stuttgarter Gemeinderat an. Und um ihr Thema Baden-Airpark zu platzieren, hat sie sich die jüngste Sitzung des Wirtschaftsausschusses ausgesucht. Wie groß die Zustimmung anderer Fraktionen sein würde, hat Nuber‐Schöllhammer dann aber doch überrascht.

Die Fraktionsvorsitzende hinterfragt die finanzielle Stuttgarter Beteiligung am Baden-Airpark. Was im Wirtschaftsausschuss platziert wurde, könnte durchaus eine Wucht haben für den Regionalflughafen in Söllingen.

Ich mache mir da keine Sorgen. Uwe Kotzan, Baden-Airpark-Chef