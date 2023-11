Mit Toren von René Braun will die SG Stollhofen/Söllingen nach oben

Nassr Eddine Bentaleb vom SC Baden-Baden ist mit 25 Treffern momentan Torjäger Nummer eins in der Kreisliga B Staffel 2 – doch schon auf Platz liegt mit René Braun (13 Tore) der schnelle Offensivmann der ambitionierten SG Stollhofen/Söllingen.

Eigentlich sollte Andreas Kraft nur die sportlichen Qualitäten seines Spielers René Braun kurz beschreiben. „Zum Fußballer gehört aber immer auch der Mensch“, sagt Kraft, der seit dieser Saison Trainer der SG Stollhofen/Söllingen ist. Doch dann holt er weiter aus: „René ist ein toller, standfester Vereinstyp. Wenn es etwas zu machen gibt – er ist dabei.“

Das spiegelt sich auch in seiner bisherigen Spielweise wider. „Er ist laufstark und schnell und hat überall auf dem Platz ausgeholfen, auch an der Auslinie. Wenn wir dann einen Ballgewinn hatten, fehlte er vor dem gegnerischen Tor.“ Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, Spielertrainer Manuel Bäuerle, der auf Ballkontrolle bedacht war, versucht Kraft aber „durch schnelles Umschalten in die gegnerische Tiefe zu kommen.“ Deshalb mussten unter anderem auch die Laufwege seines Mittelstürmers umgestellt werden. Das hat offensichtlich gut funktioniert.

Die SG ist, nach dem vom Spielausschussmitglied Matthias Ernst als „Tiefpunkt“ bezeichneten Platz elf in der vergangenen Runde, aktuell Vierter der Kreisliga B2 und im Bezirkspokal bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Dort ist die SG am 10. März Gastgeber des Landesliga-Absteigers und derzeitigen Bezirksliga-Spitzenreiters FV Würmersheim.

„Wir sehen uns im Soll“, sagt Kraft zum fußballerischen Stand der Dinge. Das gilt auch für René Braun (26), der am vergangenen Sonntag mit den ersten drei Toren den Grundstein zum 5:0-Sieg über die SG Lauf/Obersasbach legte. Insgesamt hat der Werkstudent im Wirtschaftsingenieurwesen (Mercedes-Benz/Hochschule Offenburg) in dieser Saison schon 13 Treffer für seinen „Heimatverein“ getroffen. Der Goalgetter der SG stammt eigentlich aus dem FV Söllingen und hat alle bisherigen Wechselangebote ausgeschlagen.

Sechs Tore weniger nach Aus des SC Wintersdorf

Nach seinen 25 Toren in der vergangenen Saison habe er bei ungefähr 15 diesbezüglichen Anrufen aufgehört, zu zählen. „Weitere sechs wurden mir abgezogen“, sagt Braun. Und zwar, weil der SC Wintersdorf im November 2022 aus dem Spielbetrieb genommen wurde, da er wegen Personalmangels zu viele Partien hatte ausfallen lassen. Die Treffer, die er gegen den SCW erzielte hatte, waren damit nicht mehr in der Wertung drin.

René Braun („Meine Schnelligkeit ist meine größte Stärke“) möchte – sieben Jahre nach dem Abstieg – „unbedingt“ mit der SG in die Kreisliga A zurück. Dabei wäre natürlich hilfreich, wenn er persönlich an seine Trefferzahl von 2022/23 anknüpfen könnte.