Ich sehe da zwei Säulen. Es gilt ungenutzten Wohnraum wieder zu aktivieren. Als OB-Referent in Freudenstadt habe ich ein Projekt zum Leerstandsmanagement mitbetreut. Wir haben geschaut, welche Gebäude leer stehen, haben uns mit Eigentümern zusammengesetzt und überlegt, wie wir diese Gebäude wieder in Nutzung bringen können. Die zweite Säule ist die Erschließung neuer Baugebiete. In Söllingen sind die Planungen da, stocken aber aktuell etwas. Die Verzögerung ist unschön, weil sie Familien dazu drängt, anderweitig zu schauen. In Schwarzach ruhen die Planungen wegen der PFC-Belastungen im geplanten Gebiet. Hier sollten wir uns die Erfahrungen in Leiberstung zunutze machen, wo es ein ähnliches Problem gab: Wie habt ihr es gemacht, was könne wir lernen? Dann wäre zu schauen, ob man die Fläche trotz der PFC-Belastung in die Entwicklung bringt.