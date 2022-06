Pilot wirft betrunkenen Passagier im Baden Airpark aus Flugzeug

Als der Mann für Unruhe an Bord sorgte, zögerte der Pilot nicht lange und forderte ihn auf, das Flugzeug zu verlassen. Der ließ sich jedoch erst durch Polizeibeamte endgültig aus der Maschine locken.

Ein betrunkener Passagier hat am Donnerstagabend am Baden-Airpark in Rheinmünster den Start eines Flugzeugs verzögert. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Flieger eigentlich nach Marokko abheben, der Pilot warf den Störenfried jedoch vor dem Abflug aus der Maschine.

Zuvor hatte er aufgrund seines Zustands für Unruhe an Bord gesorgt und den Ablauf gestört. Da das Gepäck des Mannes aufwändig aus dem Flieger geholt werden musste, dauerte es einige Zeit, bis das Flugzeug abheben konnte,.

Nach Aufforderung durch Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster verließ der Betrunkene den Flieger letztlich in Begleitung eines Freundes, sodass der Flug mit einer Verzögerung von rund 45 Minuten starten konnte.